Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.
Армія оборони Ізраїлю знову розпочинає бойові дії у секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка та інших районах Гази. Жителям необхідно терміново перебратися до притулку в Аль-Мавасі.
ЦАХАЛ почав авіаудари по об'єктах «Хезболли» після ракетного обстрілу Метули. Ізраїль покладає відповідальність на уряд Лівану за безпеку на своїй території.
Армія оборони Ізраїлю ліквідує інфраструктуру терористів у Газі та завдає ударів по об'єктах Хезболли в Лівані. Операції спрямовані на знищення терористичних осередків та інфраструктури.
ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану, здійснивши 20-30 окремих вибухів. ЦАХАЛ виявив зброю та ракетні установки, що порушують угоду про припинення вогню.
ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.
На стадіоні Каміль Шамун у Бейруті відбулася масштабна церемонія поховання лідера Хезболли Хасана Насралли. У траурній процесії взяли участь понад 50 тисяч людей, включаючи високопоставлених представників Ірану.
У передмісті Тель-Авіва підірвали три автобуси, четверту бомбу знешкодили. Ізраїльські служби безпеки звинувачують палестинських бойовиків та посилюють заходи безпеки.
Ізраїль виявив невідповідність одного з тіл, переданих ХАМАС під час обміну в рамках перемир'я. Серед переданих тіл були двоє дітей та жінка, але одне з тіл не належить матері хлопчиків, як стверджував ХАМАС.
ВПС Ізраїлю атакували об'єкти Хезболли на лівансько-сирійському кордоні, які використовувались для контрабанди зброї. ЦАХАЛ заявив про продовження операцій проти терористичної організації.
ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.
ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли" на території Лівану, де були виявлені ракетні установки та зброя. Удари були нанесені у відповідь на порушення домовленостей між країнами.
До Ізраїлю прибула партія 2000-фунтових бомб MK-84 зі США після 9-місячної паузи у постачаннях. Трамп скасував заборону Байдена на поставки важкого озброєння, яка діяла з травня 2024 року.
Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен перетнули кордон Ізраїлю після звільнення з полону ХАМАС. Це шостий обмін заручників, після якого Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених.
Ізраїльська армія підвищила боєготовність на півдні та направила додаткові війська до Сектору Гази. Це відбулось після ультиматуму Нетаньяху щодо звільнення заручників до 15 лютого.
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном у районі Бекка. Також було знищено склади боєприпасів і ракетні установки, що становили загрозу безпеці.
ХАМАС передав Ізраїлю трьох цивільних заручників - Офера Кальдерона, Ярдена Бібаса та Кіта Сігела. В обмін Ізраїль має звільнити 180 палестинських ув'язнених.
8 заручників, включаючи трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду, звільнені з полону ХАМАС у секторі Гази. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.
У секторі Гази бойовики ХАМАС звільнили 8 заручників - трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.
Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.
Чотири ізраїльські військовослужбовці-розвідниці, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз 7 жовтня, повернулися додому. Заручниць передали через Червоний Хрест, після чого вони возз'єдналися з родинами.
Заступниця глави МЗС Ізраїлю запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену у ворогів. Сторони також обговорили загрози від співпраці Ірану з рф та двосторонню співпрацю.
Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти тероризму в місті Дженін на Західному березі. ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція беруть участь в операції "Залізна стіна" для зміцнення безпеки в регіоні.
Ізраїльські військові обстріляли палестинців, які наблизились до військ у місті Рафах на півдні Сектора Газа. ЦАХАЛ заявив, що діяв відповідно до угоди про припинення вогню для підтримки зони безпеки.
ХАМАС надіслав Ізраїлю список заручників для звільнення, серед яких три жінки. Обмін має відбутися в рамках 42-денного перемир'я, де планується обміняти 33 ізраїльтян на 1900 палестинців.
ХАМАС не надав список заручників для обміну, порушивши ключові умови перемир'я. У відповідь ЦАХАЛ продовжує військові удари по сектору Газа за директивою прем'єр-міністра.
Існує ризик, що війна в Газі продовжиться. Підписана угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС може набути чинності лише у понеділок. Уряд Ізраїлю збереться лише у суботу ввечері, щоб проголосувати за угоду.
Ізраїльські військові ліквідували бойовика ХАМАС Мухаммеда Хашама Захеді Абу Аль-Руса, причетного до атаки на фестиваль Nova 7 жовтня. ЦАХАЛ також завдав ударів по 50 об'єктах терору в Секторі Газа.
Мохаммед Сінвар, молодший брат ліквідованого Ях'ї Сінвара, став новим лідером ХАМАС у Газі. Він відомий під прізвиськом "Тінь" та працює над відновленням бойових угрупувань всупереч рішенню керівництва в Досі.
Ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.