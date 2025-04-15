Армія оборони Ізраїлю

Угода між Ізраїлем і ХАМАС: чи зірвуться домовленості

Існує ризик, що війна в Газі продовжиться. Підписана угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС може набути чинності лише у понеділок. Уряд Ізраїлю збереться лише у суботу ввечері, щоб проголосувати за угоду.