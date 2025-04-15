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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17947 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 127975 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124490 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 126932 перегляди

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Армія оборони Ізраїлю

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Ізраїль завдав удару по останній діючій лікарні на півночі Гази - ЗМІ

Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.

Новини Світу • 13 квітня, 09:13 • 5940 перегляди

ЦАХАЛ знову закликав до евакуації жителів Рафаха у Газі: заявив про повернення до бойових дій

Армія оборони Ізраїлю знову розпочинає бойові дії у секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка та інших районах Гази. Жителям необхідно терміново перебратися до притулку в Аль-Мавасі.

Новини Світу • 31 березня, 08:19 • 11453 перегляди

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

ЦАХАЛ почав авіаудари по об'єктах «Хезболли» після ракетного обстрілу Метули. Ізраїль покладає відповідальність на уряд Лівану за безпеку на своїй території.

Новини Світу • 22 березня, 10:49 • 73149 перегляди

Ізраїль атакував об'єкти терористів у Газі та Лівані

Армія оборони Ізраїлю ліквідує інфраструктуру терористів у Газі та завдає ударів по об'єктах Хезболли в Лівані. Операції спрямовані на знищення терористичних осередків та інфраструктури.

Війна • 20 березня, 23:19 • 14958 перегляди

Ізраїль завдав наймасштабніших ударів по "Хезболлі" з часу перемир'я

ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану, здійснивши 20-30 окремих вибухів. ЦАХАЛ виявив зброю та ракетні установки, що порушують угоду про припинення вогню.

Війна • 7 березня, 23:24 • 25124 перегляди

Армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах на півдні Сирії

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.

Новини Світу • 26 лютого, 00:02 • 26687 перегляди

У столиці Лівану тисячі людей зібралися на похорон колишнього лідера "Хезболли"

На стадіоні Каміль Шамун у Бейруті відбулася масштабна церемонія поховання лідера Хезболли Хасана Насралли. У траурній процесії взяли участь понад 50 тисяч людей, включаючи високопоставлених представників Ірану.

Новини Світу • 23 лютого, 13:42 • 21318 перегляди

Ізраїль звинувачує палестинських бойовиків у вибухах у передмісті Тель-Авіва

У передмісті Тель-Авіва підірвали три автобуси, четверту бомбу знешкодили. Ізраїльські служби безпеки звинувачують палестинських бойовиків та посилюють заходи безпеки.

Новини Світу • 21 лютого, 07:33 • 23139 перегляди

ХАМАС передав Ізраїлю тіло, яке не відповідає заявленій особі

Ізраїль виявив невідповідність одного з тіл, переданих ХАМАС під час обміну в рамках перемир'я. Серед переданих тіл були двоє дітей та жінка, але одне з тіл не належить матері хлопчиків, як стверджував ХАМАС.

Новини Світу • 21 лютого, 03:08 • 26240 перегляди

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах Хезболли на кордоні двох країн

ВПС Ізраїлю атакували об'єкти Хезболли на лівансько-сирійському кордоні, які використовувались для контрабанди зброї. ЦАХАЛ заявив про продовження операцій проти терористичної організації.

Новини Світу • 20 лютого, 22:51 • 23350 перегляди

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників

ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.

Новини Світу • 20 лютого, 09:26 • 20473 перегляди

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли" на території Лівану, де були виявлені ракетні установки та зброя. Удари були нанесені у відповідь на порушення домовленостей між країнами.

Новини Світу • 17 лютого, 01:28 • 28096 перегляди

США відправили 2000-фунтові бомби в Ізраїль після скасування заморозки Трампом

До Ізраїлю прибула партія 2000-фунтових бомб MK-84 зі США після 9-місячної паузи у постачаннях. Трамп скасував заборону Байдена на поставки важкого озброєння, яка діяла з травня 2024 року.

Новини Світу • 16 лютого, 12:22 • 33665 перегляди

Ще троє заручників повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС

Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен перетнули кордон Ізраїлю після звільнення з полону ХАМАС. Це шостий обмін заручників, після якого Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Новини Світу • 15 лютого, 08:58 • 22653 перегляди

ЦАХАЛ посилює військову присутність біля Гази через ультиматум ХАМАСу

Ізраїльська армія підвищила боєготовність на півдні та направила додаткові війська до Сектору Гази. Це відбулось після ультиматуму Нетаньяху щодо звільнення заручників до 15 лютого.

Новини Світу • 12 лютого, 00:32 • 29553 перегляди

Ізраїль атакував тунель контрабанди зброї між Сирією та Ліваном

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном у районі Бекка. Також було знищено склади боєприпасів і ракетні установки, що становили загрозу безпеці.

Новини Світу • 10 лютого, 01:18 • 47090 перегляди

Ізраїль повернув ще трьох заручників після 484 днів у полоні ХАМАС

ХАМАС передав Ізраїлю трьох цивільних заручників - Офера Кальдерона, Ярдена Бібаса та Кіта Сігела. В обмін Ізраїль має звільнити 180 палестинських ув'язнених.

Новини Світу • 1 лютого, 09:57 • 28114 перегляди

До Ізраїлю повернулись 8 заручників, які були звільнені з полону ХАМАС

8 заручників, включаючи трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду, звільнені з полону ХАМАС у секторі Гази. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.

Новини Світу • 30 січня, 13:05 • 22745 перегляди

Повернення після 482 днів полону: у Газі розпочався обмін заручників

У секторі Гази бойовики ХАМАС звільнили 8 заручників - трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.

Суспільство • 30 січня, 10:14 • 25555 перегляди

Посол Ізраїлю спростував інформацію про передачу трофейної зброї Україні

Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.

Війна • 27 січня, 20:28 • 64550 перегляди

ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону

Чотири ізраїльські військовослужбовці-розвідниці, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз 7 жовтня, повернулися додому. Заручниць передали через Червоний Хрест, після чого вони возз'єдналися з родинами.

Новини Світу • 25 січня, 10:16 • 30081 перегляди

Ізраїль може передати Україні трофейну російську зброю, захоплену у Лівані - посольство

Заступниця глави МЗС Ізраїлю запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену у ворогів. Сторони також обговорили загрози від співпраці Ірану з рф та двосторонню співпрацю.

Війна • 21 січня, 18:18 • 31789 перегляди

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” на західному березі ріки Йордан

Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти тероризму в місті Дженін на Західному березі. ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція беруть участь в операції "Залізна стіна" для зміцнення безпеки в регіоні.

Новини Світу • 21 січня, 13:01 • 29993 перегляди

Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа - ЗМІ

Ізраїльські військові обстріляли палестинців, які наблизились до військ у місті Рафах на півдні Сектора Газа. ЦАХАЛ заявив, що діяв відповідно до угоди про припинення вогню для підтримки зони безпеки.

Новини Світу • 21 січня, 03:57 • 31740 перегляди

ХАМАС передав список заручників для обміну з Ізраїлем: що відомо

ХАМАС надіслав Ізраїлю список заручників для звільнення, серед яких три жінки. Обмін має відбутися в рамках 42-денного перемир'я, де планується обміняти 33 ізраїльтян на 1900 палестинців.

Новини Світу • 19 січня, 08:37 • 30715 перегляди

Ізраїль продовжує обстрілювати сектор Гази через порушення умов угоди ХАМАСом

ХАМАС не надав список заручників для обміну, порушивши ключові умови перемир'я. У відповідь ЦАХАЛ продовжує військові удари по сектору Газа за директивою прем'єр-міністра.

Новини Світу • 19 січня, 07:08 • 31376 перегляди
Ексклюзив

Угода між Ізраїлем і ХАМАС: чи зірвуться домовленості

Існує ризик, що війна в Газі продовжиться. Підписана угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС може набути чинності лише у понеділок. Уряд Ізраїлю збереться лише у суботу ввечері, щоб проголосувати за угоду.

Новини Світу • 17 січня, 07:39 • 198918 перегляди

Ізраїль ліквідував представника ХАМАС, який влаштував різанину на фестивалі 7 жовтня

Ізраїльські військові ліквідували бойовика ХАМАС Мухаммеда Хашама Захеді Абу Аль-Руса, причетного до атаки на фестиваль Nova 7 жовтня. ЦАХАЛ також завдав ударів по 50 об'єктах терору в Секторі Газа.

Новини Світу • 17 січня, 02:11 • 29455 перегляди

Після вбивства Ях’ї Сінвара ХАМАС очолив його брат Мохаммед Сінвар - The Wall Street Journal

Мохаммед Сінвар, молодший брат ліквідованого Ях'ї Сінвара, став новим лідером ХАМАС у Газі. Він відомий під прізвиськом "Тінь" та працює над відновленням бойових угрупувань всупереч рішенню керівництва в Досі.

Новини Світу • 13 січня, 09:31 • 21913 перегляди

У мирних переговорах між Ізраїлем та ХАМАС спостерігається прогрес: що відомо

Ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.

Новини Світу • 13 січня, 07:41 • 23130 перегляди