Ізраїль завдав удару по будинку в Газі, загинула сім'я з 2 дітьми
Київ • УНН
У Бейт-Лахії загинули подружжя та їхні доньки 8 і 12 років. Ізраїль заявив, що ціллю був бойовик, причетний до атак.
Щонайменше 4 людини, серед яких 2 дитини, загинули внаслідок ізраїльського удару по Бейт-Лахії на півночі Сектора Гази. Ізраїльські військові заявили, що ціллю був бойовик, повідомляє Associated Press, пише УНН.
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За даними лікарні "Шифа", внаслідок удару загинули чоловік і дружина та їхні доньки віком 8 і 12 років. Тіла загиблих доставили до медзакладу.
Сусід родини Зухейр аль-Хейсамі розповів AP, що удар стався близько 2:00, коли сім'я спала.
Це були двоє дітей та їхні батьки, яких убили, коли вони спали
В Ізраїлі заявили про ліквідацію бойовика
Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок удару по Бейт-Лахії нібито був ліквідований бойовик, причетний до нападів на ізраїльські сили. Інших подробиць військові не навели.
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Ізраїль раніше пояснював удари по Газі відповіддю на загрози своїм військовим на тлі нестійкого режиму припинення вогню, який діє з жовтня.
Тим часом ситуація загострюється і в інших частинах регіону. У Ємені підтримувані Іраном хусити захопили стратегічне портове місто Мокха, розташоване приблизно за 80 км від Баб-ель-Мандебської протоки. Через цей морський шлях перевозять близько 12% світових обсягів нафти та інших товарів.
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