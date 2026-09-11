Ізраїль завдав удару по будинку в Газі, загинула сім'я з 2 дітьми

Щонайменше 4 людини, серед яких 2 дитини, загинули внаслідок ізраїльського удару по Бейт-Лахії на півночі Сектора Гази. Ізраїльські військові заявили, що ціллю був бойовик, повідомляє Associated Press, пише УНН.

За даними лікарні "Шифа", внаслідок удару загинули чоловік і дружина та їхні доньки віком 8 і 12 років. Тіла загиблих доставили до медзакладу.

Сусід родини Зухейр аль-Хейсамі розповів AP, що удар стався близько 2:00, коли сім'я спала.

Це були двоє дітей та їхні батьки, яких убили, коли вони спали