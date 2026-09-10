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Техніка

МАГАТЕ вперше за 20 років передало питання ядерної програми Ірану до Радбезу ООН

Київ • УНН

 • 206 перегляди

МАГАТЕ звинуватило Іран у відмові пояснити сліди урану й передало питання до Радбезу ООН. Тегерану можуть загрожувати санкції.

МАГАТЕ вперше за 20 років передало питання ядерної програми Ірану до Радбезу ООН

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії вперше за 20 років передала питання щодо Ірану до Ради Безпеки ООН. Тегеран звинуватили у відмові співпрацювати з розслідуванням походження слідів урану на незадекларованих об'єктах, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За резолюцію проголосували 23 із 35 членів Ради керуючих МАГАТЕ. Проти виступили Китай, росія та Нігер, ще 8 країн утрималися, а 1 не брала участі в голосуванні через заборгованість.

Документ запропонували США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Ірану можуть загрожувати нові санкції

Передача питання до Радбезу ООН відкриває можливість запровадження проти Ірану санкцій та заморожування активів. Водночас AP зазначає, що такі заходи малоймовірні через право вето росії та Китаю.

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Західні посадовці підозрюють, що виявлені інспекторами сліди урану можуть бути пов'язані з таємною іранською програмою створення ядерної зброї, яка могла існувати до 2003 року.

Тегеран заперечує прагнення отримати ядерну зброю та наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

Ще у червні 2025 року Рада керуючих МАГАТЕ офіційно визнала Іран таким, що не виконує своїх зобов'язань у сфері нерозповсюдження через недостатню співпрацю з агентством.

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Степан Гафтко

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Рада Безпеки ООН
Міжнародне агентство з атомної енергії
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Велика Британія
Німеччина
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