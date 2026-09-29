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Токаєв назвав путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту керівника росії для Європи та світу

Київ • УНН

 • 2698 перегляди

Президент Казахстану підтримав добрі відносини з путіним і закликав до заморожування бойових дій в Україні. Мерц підтвердив підтримку Києва.

Токаєв назвав путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту керівника росії для Європи та світу
Касим-Жомарт Токаєв і Фрідріх Мерц

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що підтримує "хороші стосунки" з Володимиром Путіним і вважає його "видатним державним діячем", а також "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту керівника росії як для Європи, так і для всього світу. Про це лідер Казахстану заявив на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Берліні, передає УНН із посиланням на DW.

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Коментуючи війну рф проти України, Токаєв підкреслив, що не наполягає на негайному припиненні військових дій: "У сучасних умовах це було б нереалістично. Я говорив про заморожування бойових дій на території України, дипломатію та переговори".

Токаєв зазначив, що Казахстан виступає за мир і стабільність, зазначивши при цьому, що його країна зацікавлена ​​у дружніх відносинах із рф з низки причин. "Не можна рубати з плеча", - сказав він.

У МЗС України відреагували на заклик Токаєва до путіна "зупинити війну" 26.07.26, 11:10 • 13712 переглядiв

У свою чергу Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання кореспондента DW, заявив, що Берлін та інші партнери Києва "ясно і однозначно стоять на боці України". Канцлер зазначив, що особисто веде переговори зі світовими лідерами щодо постачання ППО для Києва, а також висловив сподівання, що енергопостачання України вдасться підготувати до зими в очікуванні продовження російських бомбардувань цивільної інфраструктури.

"Це військові злочини, що відбуваються щодня", - сказав Мерц.

Головною темою дводенного візиту Токаєва до ФРН став розвиток економічних зв'язків. Казахстан – четвертий постачальник нафти до Німеччини після Норвегії, США та Лівії. Товарообіг між країнами за останні чотири роки зріс майже вдвічі – до 8 млрд євро.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Лівія
Норвегія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан
Берлін