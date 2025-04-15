Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.
Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору «сходки» та двом «злодіям у законі» за поширення злочинного впливу. Підозрювані організували «сходку» та координували злочинний вплив в Україні.
У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.
У Польщі затримали 35-річну українку, засуджену в Казахстані до 12 років за торгівлю органами. Жінка була членом міжнародної злочинної групи, яка продавала нирки з 8 країн на чорному ринку.
IQAir опублікувала щорічний звіт про якість повітря у світі. Найбільш забруднені міста знаходяться в Азії, а перше українське місто - Стрий - посіло 234 місце у рейтингу.
Китай та Казахстан створюють альтернативний залізничний маршрут до Європи без участі рф. Це демонструє прагматичний підхід Пекіна, незважаючи на заяви про "безмежне партнерство" з росією.
З початку 2024 року не зафіксовано випадків вивезення українських дітей до білорусі. Експертка пов'язує це з "виборами" та бажанням країни уникнути звинувачень у депортації дітей.
У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.
Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.
Казахстан закликає Україну до переговорів через атаку БПЛА на нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" в РФ. Через пошкодження станції прокачування казахської нафти знизилося на 30%.
Остаточний звіт про катастрофу літака AZAL в Актау буде готовий до грудня 2025 року. Попередній звіт виявив численні пошкодження прямокутної форми на різних частинах літака та сторонні предмети.
Українські БПЛА завдали серйозних пошкоджень нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська" у рф. Відновлення триватиме до 2 місяців, прокачування нафти з Казахстану знизиться на 30%.
Ціни на нафту Brent зросли на 0,2% після атаки безпілотників на насосну станцію в росії. Експерти прогнозують обмежене зростання через очікуване збільшення поставок від ОПЕК+ та росії.
Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.
Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.
У рф було атаковано Ільський НПЗ у краснодарському краї потужністю 6,6 млн тонн нафти на рік і виведено з ладу найбільшу нафтоперекачуючу станцію "Кропоткінська" Каспійського трубопровідного консорціуму.
Мішустін та путін намагаються переконати, що економіка рф стабільна попри санкції. ISW вказує на приховування реального впливу війни та значно вищу інфляцію, ніж офіційні 9,9%.
У 2024 році транзит російської нафти через Україну скоротився до 11,5 млн тонн. Найбільшим отримувачем залишається Угорщина з 4,8 млн тонн, тоді як поставки до Словаччини та Чехії зменшились.
Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.
путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів, а участь планують взяти Китай, Білорусь та інші країни.
Ціни на нафту Brent та WTI майже не змінилися через очікування нових мит США для Канади та Мексики. Ринки також очікують зустріч ОПЕК+ на тлі закликів Трампа знизити ціни на нафту.
У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.
У селі Завадка Львівської області квадроцикл впав у річку через втрату керування водієм. 8-річний пасажир загинув, 38-річний водій госпіталізований з травмами.
Студентська збірна України з хокею перемогла команду Чехії у чвертьфінальному матчі. Вирішальний гол було забито на 62-й хвилині в овертаймі, що вивело українців до півфіналу турніру.
Кульон тонкодзьобий, перелітний птах з росії та Казахстану, офіційно визнаний вимерлим видом. Це перший випадок зникнення європейського виду птахів з кінця 15 століття.
Болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що об'єднав прозахідні, проросійські та популістські сили. Уряд підтримали 125 депутатів після тривалого періоду політичної нестабільності в країні.
Еліна Світоліна перемогла американку Керолайн Доулгайд у другому колі Australian Open з рахунком 6:1, 6:4. Даяна Ястремська також пройшла до третього кола турніру, перемігши Данку Ковинич.
Житель Жезказгана засуджений до 4,5 років в'язниці за участь у війні проти України у складі ПВК "вагнер". Найманець працював начальником артилерійського складу за 240 тисяч рублів на місяць.