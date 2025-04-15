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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25916 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155472 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135676 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138587 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134375 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134429 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196269 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77561 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164640 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116940 перегляди

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Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

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Aстронавт NASA та двоє росіян прибули на Міжнародну космічну станцію

Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.

Новини Світу • 8 квітня, 11:36 • 9112 перегляди

Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10368 перегляди

Прокурори повідомили про підозру кримінальним ватажкам у організації "сходки"

Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору «сходки» та двом «злодіям у законі» за поширення злочинного впливу. Підозрювані організували «сходку» та координували злочинний вплив в Україні.

Кримінал та НП • 20 березня, 13:33 • 25703 перегляди

Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID

У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.

Здоров'я • 13 березня, 15:00 • 15840 перегляди

У Польщі затримали українку, яка була засуджена в Казахстані за торгівлю людськими органами

У Польщі затримали 35-річну українку, засуджену в Казахстані до 12 років за торгівлю органами. Жінка була членом міжнародної злочинної групи, яка продавала нирки з 8 країн на чорному ринку.

Кримінал та НП • 11 березня, 13:46 • 16573 перегляди

Названо найбрудніші міста світу: де опинилися українські населені пункти

IQAir опублікувала щорічний звіт про якість повітря у світі. Найбільш забруднені міста знаходяться в Азії, а перше українське місто - Стрий - посіло 234 місце у рейтингу.

Суспільство • 11 березня, 08:53 • 32412 перегляди

Про що свідчить запуск Китаєм залізниці в обхід рф - пояснили у ЦПД РНБО

Китай та Казахстан створюють альтернативний залізничний маршрут до Європи без участі рф. Це демонструє прагматичний підхід Пекіна, незважаючи на заяви про "безмежне партнерство" з росією.

Новини Світу • 5 березня, 09:04 • 22914 перегляди
Ексклюзив

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

З початку 2024 року не зафіксовано випадків вивезення українських дітей до білорусі. Експертка пов'язує це з "виборами" та бажанням країни уникнути звинувачень у депортації дітей.

Суспільство • 27 лютого, 13:35 • 117678 перегляди

Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.

Новини Світу • 20 лютого, 17:14 • 51126 перегляди

Ціни на нафту незначно змінилася після збільшення запасів у США

Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.

Економіка • 20 лютого, 12:46 • 24106 перегляди

Атака дронів ЗСУ по російський нафтоперекачувальній станції: Казахстан прагне переговорів з Києвом

Казахстан закликає Україну до переговорів через атаку БПЛА на нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" в РФ. Через пошкодження станції прокачування казахської нафти знизилося на 30%.

Економіка • 19 лютого, 13:26 • 31188 перегляди

Катастрофа літака в Актау: остаточний звіт очікують до грудня 2025 року

Остаточний звіт про катастрофу літака AZAL в Актау буде готовий до грудня 2025 року. Попередній звіт виявив численні пошкодження прямокутної форми на різних частинах літака та сторонні предмети.

Новини Світу • 19 лютого, 09:16 • 95756 перегляди

На ремонт підуть місяці: в росії оцінили наслідки ударів українських БПЛА по нафтоперекачувальній станції

Українські БПЛА завдали серйозних пошкоджень нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська" у рф. Відновлення триватиме до 2 місяців, прокачування нафти з Казахстану знизиться на 30%.

Війна • 18 лютого, 13:32 • 27306 перегляди

Нафта подорожчала на тлі перебоїв із постачаннями з Казахстану

Ціни на нафту Brent зросли на 0,2% після атаки безпілотників на насосну станцію в росії. Експерти прогнозують обмежене зростання через очікуване збільшення поставок від ОПЕК+ та росії.

Економіка • 18 лютого, 08:05 • 24156 перегляди

Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають

Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.

Новини Світу • 17 лютого, 17:54 • 31314 перегляди

Проти ЄС і України: Фіцо та Сіярто знову просувають кремлівські наративи

Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.

Війна • 17 лютого, 15:49 • 30447 перегляди

У рф був атакований Ільський НПЗ та виведена з ладу нафтоперекачувальна станція - ЦПД

У рф було атаковано Ільський НПЗ у краснодарському краї потужністю 6,6 млн тонн нафти на рік і виведено з ладу найбільшу нафтоперекачуючу станцію "Кропоткінська" Каспійського трубопровідного консорціуму.

Війна • 17 лютого, 09:00 • 57521 перегляди

кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку рф через війну в Україні – ISW

Мішустін та путін намагаються переконати, що економіка рф стабільна попри санкції. ISW вказує на приховування реального впливу війни та значно вищу інфляцію, ніж офіційні 9,9%.

Війна • 8 лютого, 05:33 • 32270 перегляди

Транзит російської нафти через Україну у 2024 році знизився на 15% - ЗМІ

У 2024 році транзит російської нафти через Україну скоротився до 11,5 млн тонн. Найбільшим отримувачем залишається Угорщина з 4,8 млн тонн, тоді як поставки до Словаччини та Чехії зменшились.

Економіка • 7 лютого, 10:12 • 34510 перегляди

Азербайджанський літак, який розбився в грудні, був збитий російською ракетою - ЗМІ

Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.

Новини Світу • 4 лютого, 19:55 • 27969 перегляди

росія планує замінити "Євробачення" власним конкурсом "Інтербачення" у 2025 році

путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів, а участь планують взяти Китай, Білорусь та інші країни.

Новини Світу • 4 лютого, 16:30 • 24499 перегляди

Нафтові ціни завмерли в очікуванні ясності щодо мит Трампа для Канади та Мексики

Ціни на нафту Brent та WTI майже не змінилися через очікування нових мит США для Канади та Мексики. Ринки також очікують зустріч ОПЕК+ на тлі закликів Трампа знизити ціни на нафту.

Економіка • 30 січня, 08:49 • 28141 перегляди

Смертельна аварія південнокорейського літака: Boeing зіткнувся зі зграєю птахів

У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.

Новини Світу • 27 січня, 08:16 • 25124 перегляди

Трагічна ДТП з квадроциклом на Львівщині: загинула 8-річна дитина

У селі Завадка Львівської області квадроцикл впав у річку через втрату керування водієм. 8-річний пасажир загинув, 38-річний водій госпіталізований з травмами.

Кримінал та НП • 20 січня, 09:15 • 27558 перегляди

Українські хокеїсти вийшли до півфіналу зимової Універсіади-2025 в Турині

Студентська збірна України з хокею перемогла команду Чехії у чвертьфінальному матчі. Вирішальний гол було забито на 62-й хвилині в овертаймі, що вивело українців до півфіналу турніру.

Спорт • 19 січня, 20:42 • 30041 перегляди

Вперше у сучасності визнано вимерлим європейський вид птахів

Кульон тонкодзьобий, перелітний птах з росії та Казахстану, офіційно визнаний вимерлим видом. Це перший випадок зникнення європейського виду птахів з кінця 15 століття.

Новини Світу • 18 січня, 14:40 • 102615 перегляди

Болгарія нарешті отримала уряд після 7 виборів: хто увійшов до незвичної коаліції

Болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що об'єднав прозахідні, проросійські та популістські сили. Уряд підтримали 125 депутатів після тривалого періоду політичної нестабільності в країні.

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Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем

Еліна Світоліна перемогла американку Керолайн Доулгайд у другому колі Australian Open з рахунком 6:1, 6:4. Даяна Ястремська також пройшла до третього кола турніру, перемігши Данку Ковинич.

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Найманець ПВК "вагнер" отримав тюремний термін у Казахстані за участь у війні рф проти України

Житель Жезказгана засуджений до 4,5 років в'язниці за участь у війні проти України у складі ПВК "вагнер". Найманець працював начальником артилерійського складу за 240 тисяч рублів на місяць.

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