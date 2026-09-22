Світові лідери запропонували встановити контроль над ШІ - США та Китай не приєдналися

Двадцять країн та Європейський Союз закликали до міжнародного співробітництва для забезпечення того, щоб штучний інтелект (ШІ) залишався під контролем людини, включаючи потенційне створення глобального наглядового органу для встановлення та забезпечення дотримання стандартів. США та Китай не приєдналися до декларації. Про це УНН пише з посиланням на Al Jazeera.

Які країни підписали

Країни, включаючи Німеччину, ПАР, Канаду, Австралію, Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур, опублікували спільну заяву у понеділок, 21 вересня, тоді як світові лідери готуються обговорити ризики, пов'язані зі швидким розвитком ШІ, на щорічних зборах Генеральної Асамблеї ООН.

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У декларації під назвою "A Call for Control of Frontier AI Models", опублікованій канцелярією президента Фінляндії Александра Стубба, міститься заклик до урядів та промисловості негайно вжити заходів для забезпечення того, щоб ШІ розвивався відповідно до міжнародного права та залишався під "людським керівництвом, наглядом та контролем".

"Для реалізації потенціалу ШІ промисловість, уряди та суспільство мають діяти зараз", - ідеться у заяві.

"Ми повинні усунути ці ризики та посилити нагляд – не збільшуючи при цьому розрив між країнами у доступі до переваг ШІ", - сказано у заяві.

Декларація містить заклик до країн розробити та скоординувати "загальні стандарти", обмінюватися звітами про серйозні інциденти, пов'язані з безпекою, та вивчити можливість створення міжнародної інституції для "встановлення стандартів, забезпечення перевірки та скликання держав при перевищенні порогових значень можливостей".

Серед тих, хто підписав декларацію, - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Кенії Вільям Руто, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Хто не приєднався

Сполучені Штати та Китай, дві провідні світові держави в галузі ШІ, не приєдналися до заяви, яка залишається "відкритою для схвалення" іншими країнами.

Очікується, що президент США Дональд Трамп та глава КНР Сі Цзіньпін обговорять питання ШІ на своїй зустрічі у Білому домі у четвер, 24 вересня, це буде їхній третій очний саміт менш ніж за рік.

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Вашингтон і Пекін, які прагнуть домінування у передових технологіях, відкинули заклики сповільнити розвиток ШІ для забезпечення більшої безпеки.

До інших країн, які використовують штучний інтелект, але не підписали угоду, входять Індія, Південна Корея, Японія, Велика Британія та Франція.