Йонас Гахр Сторе

У 2025 році Норвегія надасть 332 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів та 83 млн євро на European Peace Facility. Кошти підуть на закупівлю артилерійських боєприпасів.
Норвегія виділяє додаткові $95 млн на імпорт газу в Україну через Європейський банк реконструкцій та розвитку. Кошти підуть на
закупівлю газу із західних джерел для потреб населення та підприємств.
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Норвегія є одним з лідерів підтримки України. Допомога
включає підтримку уряду, муніципалітетів та суспільства.
В Осло розпочалася зустріч Зеленського та Стере. Вони обговорять гарантії безпеки, постачання F-16, артилерії, інвестиції у
виробництво зброї та спільний європейський план.
Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре ініціює переговори щодо розширення підтримки України в 2024 році. Раніше країна вже виділила 155
млрд крон допомоги до 2030 року за програмою Нансена.