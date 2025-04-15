Йонас Гахр Сторе

Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії: говоритимуть про F-16, безпеку та дипломатію зі США

В Осло розпочалася зустріч Зеленського та Стере. Вони обговорять гарантії безпеки, постачання F-16, артилерії, інвестиції у виробництво зброї та спільний європейський план.