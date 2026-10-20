Рубіо запевнив Зеленського: Трамп не віддавав наказів, щоб завдати шкоди Україні - Axios

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови у вівторок, 20 жовтня, заявив Президенту України Володимиру Зеленському, що президент США Дональд Трамп не віддавав жодного наказу, спрямованого на завдання шкоди Україні. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

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Розмова, як зазначає видання, була спробою запобігти подальшій ескалації "кризи" між США та Україною, а також спростувати звинувачення України в тому, що Трамп намагається змусити Зеленського піти на поступки росії.

45-хвилинна розмова відбулася за кілька годин до нового раунду мирних переговорів із посланцем Білого дому Стівом Віткоффом, спрямованих на досягнення єдиної позиції з європейськими союзниками щодо оновленої мирної пропозиції, яку потрібно представити главі кремля володимиру путіну, пише видання.

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"Криза", як пише видання, спалахнула 10 днів тому, коли Трамп оголосив про угоду з росією щодо дизельного пального, у той час, як його посланці вели переговори з українськими офіційними особами в Маямі.

У понеділок Зеленський, вказує видання, "лобіював двопартійну групу сенаторів, щоб вони чинили тиск на адміністрацію Трампа з метою скасування, за його словами, обмежень на обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї".

Рубіо заявив журналістам у вівторок, 20 жовтня, що він "пояснив Зеленському, що Пентагон нічого не змінив щодо обміну розвідувальними даними з Україною, продажу зброї чи обмежень на використання супутникової системи Starshield".

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"Жодних змін не було наказано. Неправда, що ми це обмежили", – сказав Рубіо.

Рубіо, як зазначається, "визнав Зеленському, що може бути затримка з відправкою ракет-перехоплювачів Patriot, які вже були оплачені країнами НАТО". Але причина, за його словами, "полягає в тому, що США повинні переконатися, що у них достатньо ресурсів для захисту власних військових баз по всьому світу".

"Нічого навмисно не відмовляється. Ми балансуємо між нашими зобов'язаннями перед партнерами та власними потребами, – сказав він. - Не було навмисної політичної директиви, щоб завдати шкоди Україні".

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Рубіо також стверджував, що кілька випадків, коли Україна не отримала попереднього попередження про російські балістичні ракетні атаки, були результатом технічних збоїв, а не наказу США.

"Безсумнівно, існує напруженість, – сказав він. - Ось чому ми зідзвонилися. Президент розчарований. Президент реагує на натяк на те, що він навмисно робить щось, щоб завдати шкоди Україні, що несправедливо і не відповідає дійсності".

Рубіо сказав, що Трамп "розлючений і розчарований" відсутністю прогресу в мирних переговорах між росією та Україною після двох років зусиль.

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Тим часом Віткофф уже прибув до Осло у вівторок для переговорів із Зеленським та європейськими лідерами.

Очікується, що в переговорах візьмуть участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александр Стубб, представники країн E4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща) та посадовці ЄС та НАТО.

Після Осло Віткофф планує поїхати до росії, щоб зустрітися з путіним та представити ідеї, розроблені у консультаціях з українськими та європейськими лідерами.

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