Рубіо заявив, що США мають зважувати потребу України у ракетах ППО з іншими

Сполучені Штати повинні балансувати термінові запити України на ракети ППО з аналогічними вимогами, які вони отримують від інших союзників, а також з потребами власних військових. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у вівторок, 20 жовтня, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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США відповідають на багато таких запитів і не можуть задовольнити їх усі, сказав Рубіо журналістам у Мумбаї у вівторок.

"Я знаю, що одна з речей, про яку говорив президент Зеленський, це те, що він намагався придбати ракети-перехоплювачі, і я це розумію. Так само робить кожна інша країна світу", – сказав державний секретар США.

Він назвав Саудівську Аравію та Ізраїль серед інших країн, які прагнуть отримати це озброєння, і додав: "У нас також є свої власні потреби".

Рубіо сказав, що він розмовляв близько 45 хвилин раніше у вівторок з Президентом України Володимиром Зеленським, який, як пише видання, "залучений у загострену суперечку з Дональдом Трампом". Президент США повторив свою критику в понеділок після повідомлень, як пише видання, офіційних осіб у Києві про обмеження обміну розвідувальними даними.

Рубіо заявив, що президент США ніколи не наказував про такі зміни та був засмучений повідомленнями, які є "неточними". Посилаючись на повідомлення про те, що деякі російські ракети змогли вразити Україну без попереджень, які вони зазвичай отримують через американську розвідку, він сказав, що це могло бути результатом технічної проблеми, а не директиви США, пише видання.

Державний секретар США також спробував применшити занепокоєння, висловлене деякими аналітиками, що США мають обмежені запаси зброї зараз через кумулятивний ефект війни з Іраном та відправлення значної кількості зброї Україні раніше, зазначає видання.

"Я думаю, що ми дуже задоволені нашими запасами різних боєприпасів, включаючи перехоплювачі", і виробництво було збільшено, сказав він.

"Але потрібен час, щоб наростити ці запаси", - наголосив Рубіо.

Зеленський провів "предметну" розмову із Рубіо - говорили про протибалістику, попередження і Starlink