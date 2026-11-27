Фото: Міноборони

Паперові посвідчення офіцера та учасника бойових дій можуть бути втрачені, пошкоджені або викрадені – і в такому разі виникає питання, як їх відновити. У Міноборони підготувало детальні роз'яснення - куди звертатись та чи доведеться платити штраф, передає УНН.

Хороша новина в тому, що це (втрата документів - ред.) не означає втрату статусу чи прав, які підтверджує посвідчення, адже відповідна інформація про це зберігається в електронних реєстрах та системах обліку. Та попри розвиток цифрових сервісів Дія, Резерв+ та Армія+ для деяких процедур залишається потрібним саме паперовий документ - наголосили у відомстві.

Як відновити посвідчення учасника бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) є основним документом, який підтверджує право власника на низку пільг і соціальних гарантій.

Штрафу за втрату посвідчення УБД не передбачено, оскільки воно не є документом військового обліку.

Алгоритм дій для відновлення посвідчення учасника бойових дій

Щоб відновити посвідчення УБД, чинним військовослужбовцям необхідно подати рапорт командиру військової частини, а звільненим з військової служби – звернутися із заявою до ТЦК та СП, в якому вони перебувають на обліку.

Перелік документів, які додаються до рапорту чи заяви на отримання нового посвідчення УБД, відрізняється залежно від причин, за яких воно було втрачене.

У разі втрати чи викрадення посвідчення УБД:

копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

два кольорових фото розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Додавати документ, який підтверджує реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення посвідчення УБД, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення, не потрібно.

Якщо посвідчення УБД непридатне до використання:

пошкоджене посвідчення;

лист талонів;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

два кольорових фото розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Якщо посвідчення УБД було знищене під час виконання бойових або службових завдань, відновлення відбувається на підставі службового розслідування. Військовослужбовець має подати заяву та два кольорові фото розміром 3×4 см на матовому папері.

Звільненим з полону захисникам і захисницям додавати до заяви матеріали службового розслідування не потрібно. У разі відсутності посвідчення видача нового здійснюється лише за їхньою заявою.

Якщо статус був отриманий за рішенням комісії, утвореної Мінветеранів (учасники бойових дій у складі добровольчих формувань), пакет документів потрібно надіслати на електронну пошту [email protected], а фотокартки – поштовим зв’язком АТ "Укрпошта" на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001.

Якщо дані учасника бойових дій вже є в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, у застосунку Дія можна сформувати електронне посвідчення ветерана. Це посвідчення має таку ж юридичну силу, як і паперове, тому ним можна користуватися без обмежень.

Як відновити посвідчення офіцера

Посвідчення офіцера – це офіційний документ, що підтверджує проходження особою військової служби на посадах офіцерського складу. Після видачі цього посвідчення інший військово-обліковий документ (військовий квиток) вилучається та знищується.

Посвідчення офіцера підтверджує проходження військової служби на посадах офіцерського складу

Також посвідчення офіцера є службовим документом. Тому після звільнення його не можна залишити, якщо відповідно до чинного порядку воно підлягає вилученню.

Щоб відновити втрачене або зіпсоване посвідчення офіцера, потрібно невідкладно доповісти безпосередньому командиру і подати рапорт з письмовими поясненнями щодо обставин втрати (необхідності заміни) документа.

У разі втрати, командир військової частини має призначити службове розслідування. Після проведення службового розслідування у військовій частині мають зібрати пакет документів:

рапорт із проханням про повторну видачу (заміну) та обставинами втрати посвідчення офіцера (якщо документ втрачено);

копія паспорта;

копія довідки про отримання індивідуального податкового номера;

матове фото розміром 3×4 см;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Цей пакет документів необхідно направити до служби персоналу органу військового управління, якому підпорядкована військова частина.

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