Як відновити паперові посвідчення УБД та офіцера - куди звертатись та чи доведеться платити штраф
Київ • УНН
Міноборони пояснило, як відновити втрачені чи пошкоджені посвідчення УБД та офіцера. За втрату посвідчення УБД штраф не передбачений.
Паперові посвідчення офіцера та учасника бойових дій можуть бути втрачені, пошкоджені або викрадені – і в такому разі виникає питання, як їх відновити. У Міноборони підготувало детальні роз'яснення - куди звертатись та чи доведеться платити штраф, передає УНН.
Хороша новина в тому, що це (втрата документів - ред.) не означає втрату статусу чи прав, які підтверджує посвідчення, адже відповідна інформація про це зберігається в електронних реєстрах та системах обліку. Та попри розвиток цифрових сервісів Дія, Резерв+ та Армія+ для деяких процедур залишається потрібним саме паперовий документ
Як відновити посвідчення учасника бойових дій
Посвідчення учасника бойових дій (УБД) є основним документом, який підтверджує право власника на низку пільг і соціальних гарантій.
Штрафу за втрату посвідчення УБД не передбачено, оскільки воно не є документом військового обліку.
Алгоритм дій для відновлення посвідчення учасника бойових дій
Щоб відновити посвідчення УБД, чинним військовослужбовцям необхідно подати рапорт командиру військової частини, а звільненим з військової служби – звернутися із заявою до ТЦК та СП, в якому вони перебувають на обліку.
Перелік документів, які додаються до рапорту чи заяви на отримання нового посвідчення УБД, відрізняється залежно від причин, за яких воно було втрачене.
У разі втрати чи викрадення посвідчення УБД:
- копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);
- лист талонів та його копія;
- копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
- два кольорових фото розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
Додавати документ, який підтверджує реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення посвідчення УБД, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення, не потрібно.
Якщо посвідчення УБД непридатне до використання:
- пошкоджене посвідчення;
- лист талонів;
- копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
- два кольорових фото розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
Якщо посвідчення УБД було знищене під час виконання бойових або службових завдань, відновлення відбувається на підставі службового розслідування. Військовослужбовець має подати заяву та два кольорові фото розміром 3×4 см на матовому папері.
Звільненим з полону захисникам і захисницям додавати до заяви матеріали службового розслідування не потрібно. У разі відсутності посвідчення видача нового здійснюється лише за їхньою заявою.
Якщо статус був отриманий за рішенням комісії, утвореної Мінветеранів (учасники бойових дій у складі добровольчих формувань), пакет документів потрібно надіслати на електронну пошту [email protected], а фотокартки – поштовим зв’язком АТ "Укрпошта" на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001.
Якщо дані учасника бойових дій вже є в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, у застосунку Дія можна сформувати електронне посвідчення ветерана. Це посвідчення має таку ж юридичну силу, як і паперове, тому ним можна користуватися без обмежень.
Як відновити посвідчення офіцера
Посвідчення офіцера – це офіційний документ, що підтверджує проходження особою військової служби на посадах офіцерського складу. Після видачі цього посвідчення інший військово-обліковий документ (військовий квиток) вилучається та знищується.
Посвідчення офіцера підтверджує проходження військової служби на посадах офіцерського складу
Також посвідчення офіцера є службовим документом. Тому після звільнення його не можна залишити, якщо відповідно до чинного порядку воно підлягає вилученню.
Щоб відновити втрачене або зіпсоване посвідчення офіцера, потрібно невідкладно доповісти безпосередньому командиру і подати рапорт з письмовими поясненнями щодо обставин втрати (необхідності заміни) документа.
У разі втрати, командир військової частини має призначити службове розслідування. Після проведення службового розслідування у військовій частині мають зібрати пакет документів:
- рапорт із проханням про повторну видачу (заміну) та обставинами втрати посвідчення офіцера (якщо документ втрачено);
- копія паспорта;
- копія довідки про отримання індивідуального податкового номера;
- матове фото розміром 3×4 см;
- пошкоджений документ або його залишки (за наявності);
- витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).
Цей пакет документів необхідно направити до служби персоналу органу військового управління, якому підпорядкована військова частина.
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