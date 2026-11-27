Дослідники використали тривимірну карту відеогри Grand Theft Auto V, щоб змоделювати наслідки підвищення рівня моря та затоплення прибережних територій. Результати експерименту показали, що віртуальний ландшафт гри досить точно відтворює особливості реального Лос-Анджелеса, пише УНН.

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Дослідження провели Пол Норенберг із Потсдамського університету в Німеччині та Гюг Лантюї з Інституту Альфреда Вегенера. Вони створили цифрову модель рельєфу вигаданого міста Лос-Сантос, прототипом якого став Лос-Анджелес, і використали її для оцінки ризиків затоплення.

Науковці розглянули два кліматичні сценарії: зі скороченням викидів парникових газів та їхнім подальшим зростанням. За сценарієм високих викидів до 2300 року рівень моря з урахуванням штормових нагонів може підвищитися на 5,18 метра. У такому разі під водою опиниться близько 5,1% території Лос-Сантоса, зокрема порт, очисні споруди та прибережна енергетична інфраструктура.

До 2500 року показник може зрости до 8,22 метра, а затопленими можуть стати 6,5% території міста. Натомість за сценарію скорочення викидів до 2300 року вода охопить лише 2,2% території, не зачепивши основні об'єкти інфраструктури.

Щоб перевірити точність моделі, дослідники порівняли її результати з науковими даними про вразливі до затоплення райони Лос-Анджелеса. Виявилося, що визначені у грі зони ризику збігаються з трьома реальними локаціями: Веніс-Біч, Пасифік-Палісейдс і портом Лос-Анджелеса.

Водночас автори наголошують, що модель не є точним прогнозом. Вона не враховує низку чинників, які впливають на затоплення узбережжя, зокрема рух хвиль, ерозію пляжів, морські течії та зміни рельєфу.

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