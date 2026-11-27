Президент України Володимир Зеленський відреагував на публікацію американського президента Дональда Трампа, в якій той назвав володимира путіна своїм другом, наголосивши, що такі заяви завдають болю родинам загиблих українців. Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, пише УНН.

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Журналістка Сара Рейнсфорд запитала Зеленського про його реакцію на спільну фотографію Трампа і путіна, яку очільник Білого дому опублікував у соціальних мережах із підписом "Мій друг". Знімок зробили під час нещодавньої зустрічі американського та російського президентів у Китаї.

Звісно, це справа президента США, але це дивно. Він (путін – ред.) агресор і вбивця. Він приніс фашизм у XXI століття. Він не може бути другом. Просто не може бути. Це так само, якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг – відповів Зеленський.

Такі заяви завдають болю українцям

Президент України припустив, що Трамп і путін можуть мати особисті стосунки, однак наголосив, що подібні висловлювання американський лідер міг би залишати поза увагою журналістів

За словами Зеленського, особливо болісно такі заяви сприймають українські родини, які втратили своїх дітей через російську агресію та розраховують на підтримку Сполучених Штатів.

Як ми можемо дивитися на вбивцю, а США кажуть – це хороший друг? Ні, він не друг – наголосив президент України.

"Для України він ворог та вбивця" - Зеленський відреагував на слова Трампа про дружбу з путіним