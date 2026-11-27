Близько 500 мавп заполонили частину території всесвітньо відомого мавзолею Тадж-Махал в індійському місті Агра, викликавши занепокоєння через напади на відвідувачів. Про це повідомляють індійські видання NDTV та Jansatta, пише УНН.

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У соціальних мережах поширюють відеозаписи, на яких великі зграї мавп перебувають поблизу східних, західних та Королівських воріт архітектурного комплексу.

Тварини вільно пересуваються територією пам'ятки, а раніше їх навіть помічали за купанням у знаменитих фонтанах Тадж-Махалу.

Попри неодноразові заяви місцевої влади про наміри відловити або відігнати мавп, проблему досі не вдалося вирішити.

Мавпи вже нападали на туристів

У вересні 2026 року після укусів мавп госпіталізували 2 відвідувачів комплексу, серед яких був 83-річний турист із Бразилії. Ще один випадок нападу на туриста з Південної Кореї зафіксували в липні.

Відвідувачам рекомендують не наближатися до тварин, уникати прямого зорового контакту з ними та ховати їжу й особисті речі, які можуть привернути увагу макак.

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