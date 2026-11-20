У зоопарку американського міста Цинциннаті померла 9-річна бегемотиха Фіона, яка стала інтернет-знаменитістю завдяки своєму передчасному народженню. Причиною трагедії став капелюх відвідувача, який випадково потрапив до її вольєра. Ветеринари понад тиждень намагалися врятувати тварину. Про це повідомляє E! News із посиланням на адміністрацію зоопарку, пише УНН.

Інцидент стався 8 листопада. Відвідувач підкинув в'язану шапку, яку потік повітря від стельового вентилятора заніс до вольєра. Фіона випадково проковтнула сторонній предмет.

Ветеринари цілодобово спостерігали за бегемотихою, проводили ультразвукові обстеження та колоноскопію, намагаючись допомогти їй позбутися шапки.

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Ще 17 листопада працівники зоопарку сподівалися на одужання тварини, однак 19 листопада повідомили про її смерть.

Директор зоопарку Дейв Дженіке заявив, що смерть Фіони стала несподіваним ударом для всієї команди.

Ми зараз у шоці. Ми не очікували такого результату. Вона боролася, поки більше не могла