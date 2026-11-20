У США померла знаменита бегемотиха Фіона після того, як проковтнула капелюх відвідувача зоопарку
Київ • УНН
9-річна Фіона проковтнула шапку, що потрапила до її вольєра. Ветеринари понад тиждень намагалися врятувати тварину.
У зоопарку американського міста Цинциннаті померла 9-річна бегемотиха Фіона, яка стала інтернет-знаменитістю завдяки своєму передчасному народженню. Причиною трагедії став капелюх відвідувача, який випадково потрапив до її вольєра. Ветеринари понад тиждень намагалися врятувати тварину. Про це повідомляє E! News із посиланням на адміністрацію зоопарку, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався 8 листопада. Відвідувач підкинув в'язану шапку, яку потік повітря від стельового вентилятора заніс до вольєра. Фіона випадково проковтнула сторонній предмет.
Ветеринари цілодобово спостерігали за бегемотихою, проводили ультразвукові обстеження та колоноскопію, намагаючись допомогти їй позбутися шапки.
Гарбузові вікенди - як мешканці столичного зоопарку ласують соковитим осіннім овочем11.10.26, 08:48 • 22425 переглядiв
Ще 17 листопада працівники зоопарку сподівалися на одужання тварини, однак 19 листопада повідомили про її смерть.
"Вона боролася, поки більше не могла"
Директор зоопарку Дейв Дженіке заявив, що смерть Фіони стала несподіваним ударом для всієї команди.
Ми зараз у шоці. Ми не очікували такого результату. Вона боролася, поки більше не могла
Фіона народилася у 2017 році на шість тижнів раніше терміну й важила лише близько 11 кілограмів – рекордно мало для свого виду. Її боротьба за життя тоді привернула увагу мільйонів людей у світі.
У січні бегемотисі мало виповнитися 10 років. Адміністрація зоопарку наголосила, що Фіона назавжди залишиться однією з найулюбленіших тварин в історії закладу.
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19.10.26, 20:50 • 44480 переглядiв