В зоопарке американского города Цинциннати умерла 9-летняя бегемотиха Фиона, которая стала интернет-знаменитостью благодаря своему преждевременному рождению. Причиной трагедии стала шапка посетителя, которая случайно попала в её вольер. Ветеринары более недели пытались спасти животное. Об этом сообщает E! News со ссылкой на администрацию зоопарка, пишет УНН.

Инцидент произошёл 8 ноября. Посетитель подбросил вязаную шапку, которую поток воздуха от потолочного вентилятора занёс в вольер. Фиона случайно проглотила посторонний предмет.

Ветеринары круглосуточно наблюдали за бегемотихой, проводили ультразвуковые исследования и колоноскопию, пытаясь помочь ей избавиться от шапки.

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Ещё 17 ноября работники зоопарка надеялись на выздоровление животного, однако 19 ноября сообщили о её смерти.

Директор зоопарка Дейв Дженике заявил, что смерть Фионы стала неожиданным ударом для всей команды.

Мы сейчас в шоке. Мы не ожидали такого результата. Она боролась, пока больше не могла