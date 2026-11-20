В США умерла знаменитая бегемотиха Фиона после того, как проглотила шляпу посетителя зоопарка
Киев • УНН
9-летняя Фиона проглотила шапку, попавшую в её вольер. Ветеринары больше недели пытались спасти животное.
В зоопарке американского города Цинциннати умерла 9-летняя бегемотиха Фиона, которая стала интернет-знаменитостью благодаря своему преждевременному рождению. Причиной трагедии стала шапка посетителя, которая случайно попала в её вольер. Ветеринары более недели пытались спасти животное. Об этом сообщает E! News со ссылкой на администрацию зоопарка, пишет УНН.
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Инцидент произошёл 8 ноября. Посетитель подбросил вязаную шапку, которую поток воздуха от потолочного вентилятора занёс в вольер. Фиона случайно проглотила посторонний предмет.
Ветеринары круглосуточно наблюдали за бегемотихой, проводили ультразвуковые исследования и колоноскопию, пытаясь помочь ей избавиться от шапки.
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Ещё 17 ноября работники зоопарка надеялись на выздоровление животного, однако 19 ноября сообщили о её смерти.
"Она боролась, пока больше не могла"
Директор зоопарка Дейв Дженике заявил, что смерть Фионы стала неожиданным ударом для всей команды.
Мы сейчас в шоке. Мы не ожидали такого результата. Она боролась, пока больше не могла
Фиона родилась в 2017 году на шесть недель раньше срока и весила всего около 11 килограммов — рекордно мало для своего вида. Её борьба за жизнь тогда привлекла внимание миллионов людей во всём мире.
В январе бегемотихе должно было исполниться 10 лет. Администрация зоопарка подчеркнула, что Фиона навсегда останется одним из самых любимых животных в истории учреждения.
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