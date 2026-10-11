Тыквенные выходные — как обитатели столичного зоопарка лакомятся сочным осенним овощем

В Киевском зоопарке стартовали тыквенные выходные — в эти выходные оранжевыми дарами осени лакомятся обитатели копытного ряда, передает УНН со ссылкой на сообщение столичного зоопарка.

В КиевЗоо продолжаются Тыквенные выходные — сезонный формат обогащения среды для наших животных. Обновления в вольерах и изменения в меню — необходимая и полезная часть ухода — говорится в сообщении.

В эти выходные оранжевыми дарами осени будут лакомиться обитатели копытного ряда.

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