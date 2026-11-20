Папа Римский получил подарок от семьи, эвакуированной из оккупированных Олешек, — сине-жёлтый браслет, фотокарточку и носки. Подарки передала президент «Каритас Украины» Татьяна Ставничи, передаёт УНН.

Детали

Во время визита Ставничи поблагодарила Папу Римского Льва XIV за неравнодушие к вопросу гуманитарной катастрофы в Олешках. Она подарила понтифику сине-жёлтый браслет, фотокарточку с изображением эвакуированного мужчины с иконкой в руках и носки, которые подарила эвакуированная семья.

Семья долгое время оставалась заблокированной на восьмом этаже дома в Олешках, нижние этажи которого были разрушены ракетным обстрелом. Сын искал еду в заброшенных квартирах, а жена ухаживала за мужем, который из-за проблем с суставами не может сидеть. Чтобы отвлечься, женщина вязала носки — за это время накопилось несколько десятков пар. Узнав о возможности эвакуации, семья обратилась в Офис омбудсмена. Для спасения использовали пожарную лестницу. Мужчину доставили в Киев скорой помощью. Сейчас вся семья вместе находится в больнице и проходит реабилитацию. Узнав о встрече с Папой, семья передала одну из пар носков «Каритасу Украины» — говорится в сообщении

Как сообщили в благотворительной организации, на фотокарточке изображён 80-летний господин Владимир, который эвакуировался с другими жителями Олешек во время гуманитарной миссии. Переживать оккупацию и постоянные обстрелы мужчине всегда помогала молитва Богу. Из Олешек он привёз потёртую старенькую иконку равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси-Украины, купленную ещё до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним

В начале 2026 года в оккупированных Олешках возникла гуманитарная катастрофа, в результате которой жители остались без продовольственной и медицинской помощи.

16 октября 2026 года Папа Римский Лев XIV провёл телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, во время которого призвал к гуманитарному перемирию, необходимому для доставки продовольствия и медикаментов, а также обеспечения добровольной и безопасной эвакуации гражданского населения Олешек.

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19 октября Папа Лев XIV обсудил ситуацию с Президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув необходимость сотрудничества сторон для защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

23 октября 2026 года при посредничестве первой леди США Мелании Трамп было официально подтверждено соглашение о проведении гуманитарной миссии и временном прекращении огня в Олешках. 31 октября эвакуированных жителей доставили в Киев. «Каритас Украины» вместе с местными организациями присоединился к оказанию помощи эвакуированным людям.

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