10 детей в возрасте 13-17 лет возвращены в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них двое воспитанников
Алешковского детского дома-интерната, которые были депортированы оккупантами.
Украинские партизаны обнаружили в Севастополе тренировочный центр российской армии, замаскированный под водолазный центр, и
передали его координаты для потенциальных ударов.
Украинские партизаны провели диверсию вблизи оккупированных Олешков на Херсонщине, уничтожив три блиндажа, окопы, российские
склады с оружием и продовольствием.
В результате российского артиллерийского удара в селе Кизомыс Херсонской области 9 июля погиб пожилой гражданский человек, что
стало поводом для уголовного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами
на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.