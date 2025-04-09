россияне после обеда ударили из артиллерии по селу в Херсонской области, есть погибший

В результате российского артиллерийского удара в селе Кизомыс Херсонской области 9 июля погиб пожилой гражданский человек, что стало поводом для уголовного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.