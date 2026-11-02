Семья, несмотря на риск ареста, вывезла из оккупированных Олешек памятную монету

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о памятном подарке, который получил от семьи, эвакуированной из временно оккупированных Олешек в Херсонской области, передает УНН.

Некоторые меня обвиняли… вообще, почему ты туда поехал? Почему такое внимание? Я сейчас покажу вам одну вещь, мне это подарили люди. Это украинская монета. Недорогая, 5 гривен. Специальная юбилейная монета к 100-летию акта воссоединения УНР и ЗУНР. Она выпущена в 2019 году. Эта монета семьи, которая подошла ко мне в Черниговской области. Они подарили мне эту монету и говорят: "Дмитрий Валерьевич, проводились обыски. И только за то, чтобы у нас нашли эту монету… ну, как минимум, мужчин бы арестовали, как максимум — всю семью