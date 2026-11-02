Семья, несмотря на риск ареста, вывезла из оккупированных Олешек памятную монету
Киев • УНН
Семья из Олешек подарила Лубинцу монету к 100-летию акта объединения УНР и ЗУНР. Особенно опасным хранение монеты стало во время выезда из оккупации, поскольку семью могли арестовать.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о памятном подарке, который получил от семьи, эвакуированной из временно оккупированных Олешек в Херсонской области, передает УНН.
Некоторые меня обвиняли… вообще, почему ты туда поехал? Почему такое внимание? Я сейчас покажу вам одну вещь, мне это подарили люди. Это украинская монета. Недорогая, 5 гривен. Специальная юбилейная монета к 100-летию акта воссоединения УНР и ЗУНР. Она выпущена в 2019 году. Эта монета семьи, которая подошла ко мне в Черниговской области. Они подарили мне эту монету и говорят: "Дмитрий Валерьевич, проводились обыски. И только за то, чтобы у нас нашли эту монету… ну, как минимум, мужчин бы арестовали, как максимум — всю семью
Он отметил, что история с монетой показывает, насколько важной для этих семей оставалась принадлежность к Украине даже в условиях оккупации.
Также омбудсмен подчеркнул, что особенно опасным хранение монеты стало во время выезда из оккупации, ведь из-за металлического корпуса она могла сработать на сканере, если бы россияне решили провести так называемые "фильтрационные мероприятия".
Напомним
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не проводила никаких фильтрационных мероприятий во время гуманитарной миссии по выезду жителей из Олешек.