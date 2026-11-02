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Родина, попри ризик арешту, вивезла з окупованих Олешків пам'ятну монету

Київ • УНН

 • 7220 перегляди

Родина з Олешків подарувала Лубінцю монету до 100-річчя акта злуки УНР та ЗУНР. Особливо небезпечним зберігання монети стало під час виїзду з окупації, оскільки родину могли заарештувати.

Родина, попри ризик арешту, вивезла з окупованих Олешків пам'ятну монету
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про пам’ятний подарунок, який отримав від родини, евакуйованої з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині, передає УНН

Дехто мене звинувачував… взагалі, чому ти туди поїхав? Чому така увага? Я вам зараз покажу одну річ, це мені подарували люди. Це українська монета. Не коштовна, 5 гривень. Спеціальна ювілейна монета до 100-річчя акта злуки УНР та ЗУНР. Вона випущена в 2019 році. Ця монета родини, яка до мене підійшла в Чернігівській області. Вони мені подарували цю монету і кажуть: "Дмитро Валерійович, відбувалися обшуки. І тільки за те, щоб у нас знайшли б цю монету… ну, як мінімум, чоловіків би заарештували, як максимум - всю родину 

- сказав Лубінець. 
Лубінець показав пам’ятний подарунок від родини окупованих Олешків. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН.

Він зазначив, що історія з монетою показує, наскільки важливою для цих родин залишалася приналежність до України навіть в умовах окупації.

Також Омбудсман наголосив, що особливо небезпечним зберігання монети стало під час виїзду з окупації, адже через металевий корпус вона могла спрацювати на сканері, якби росіяни вирішили здійснити так звані "фільтраційні заходи". 

Нагадаємо 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія не проводила жодних фільтраційних заходів під час гуманітарної місії з виїздом жителів з Олешок. 

Павло Башинський

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