У селищі Димер Київської області рятувальники під час пошуково-рятувальної операції дістали живу дитину з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок російської атаки 22 листопада. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

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Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції будівлі та шукати людей, які можуть залишатися під уламками. Вік врятованої дитини та інформацію про її стан наразі не уточнили.

Раніше ДСНС повідомила, що з-під завалів будинку в Димері дістали тіла 3 загиблих. Серед них – жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Пошуково-рятувальна операція триває

Роботу надзвичайників ускладнюють повітряні тривоги та постійна загроза повторних російських ударів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично призупиняти пошуки.

На місці працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи. Для розбирання завалів залучили важку інженерну техніку.

Інформація про остаточні наслідки російської атаки уточнюється.

На Київщині 23 листопада оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки