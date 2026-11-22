Фото: ДСНС України

На Київщині тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки, під завалами можуть перебувати 8 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Унаслідок удару зруйновано під’їзд житлового будинку з першого по п’ятий поверх. Евакуйовано 9 людей, ще 2 постраждали - йдеться в дописі ДСНС.

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій та пошук людей.

До робіт залучено кінологічну та піротехнічну служби ДСНС, а також інженерну техніку. Розгорнуто пункт допомоги ДСНС - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російського безпілотника серйозних руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. У споруді спалахнула пожежа, а квартири зруйновані з першого до п'ятого поверху.