Атака рф на Київщину: під можуть перебувати 8 людей - ДСНС
Київ • УНН
Російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки у Вишгородському районі. Рятувальники евакуювали 9 людей і шукають тих, хто може бути під завалами.
На Київщині тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки, під завалами можуть перебувати 8 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Унаслідок удару зруйновано під’їзд житлового будинку з першого по п’ятий поверх. Евакуйовано 9 людей, ще 2 постраждали
Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій та пошук людей.
До робіт залучено кінологічну та піротехнічну служби ДСНС, а також інженерну техніку. Розгорнуто пункт допомоги ДСНС
Нагадаємо
У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російського безпілотника серйозних руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. У споруді спалахнула пожежа, а квартири зруйновані з першого до п'ятого поверху.