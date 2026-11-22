росія намагається використати пропозицію адміністрації Дональда Трампа щодо перегляду системи європейської безпеки, щоб повернутися до ультимативних вимог, які володимир путін висунув Заходу напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. москва знову порушує питання нерозширення НАТО, обмеження військової присутності Альянсу у Східній Європі та недопущення західних військ в Україну. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Ідею обговорити майбутню архітектуру європейської безпеки запропонували представники президента США. Кремль підтримав ініціативу, тоді як Україна та її європейські союзники побоюються, що такі переговори можуть послабити НАТО та надати Москві додаткові важелі впливу.

Занепокоєння посилилося після зустрічі Трампа, путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Шеньчжені. У Києві виникли побоювання, що питання завершення війни можуть обговорювати без української участі.

Які вимоги кремль намагається повернути на переговорний стіл

У грудні 2021 року росія передала США та НАТО проєкти угод, які передбачали відмову від подальшого розширення Альянсу на Україну, Грузію та інші колишні радянські республіки.

москва також вимагала не розміщувати війська НАТО на територіях, де їх не було до 1997 року, фактично домагаючись скорочення військової присутності Альянсу у Центральній та Східній Європі.

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Крім того, російські пропозиції передбачали обмеження військової діяльності Заходу в Україні, скорочення навчань та запровадження додаткових обмежень на розгортання озброєнь.

Тоді країни НАТО відхилили ці вимоги. Тепер кремль побачив можливість знову порушити їх у межах переговорів про завершення війни.

Радник путіна юрій ушаков повідомив, що під час зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 12 листопада російський лідер нагадав американській стороні про свої пропозиції 2021 року.

За словами ушакова, москва також готує нові міркування щодо майбутньої системи безпеки.

Водночас путін заявив, що росія не погодиться на розміщення європейських військ в Україні після завершення бойових дій. Він пригрозив розглядати такі контингенти як законні військові цілі.

Попри заявлену готовність шукати компроміси, кремль наполягає, що не відмовиться від своїх ключових вимог.

Експертка Центру Карнегі Тетяна Станова вважає, що вперше з 2022 року Москва бачить реальну можливість обговорити питання, які називає першопричинами війни.

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Водночас аналітик Марк Галеотті припускає, що росія навмисно висуває максималістські вимоги, розраховуючи на подальші поступки під час переговорів.

На думку експертів, кремль може погодитися на компроміси щодо окремих питань європейської безпеки, однак членство України в НАТО та присутність західних військових залишаються серед головних суперечностей.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, наполягає, що будь-яке припинення вогню має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, які не дозволять росії повторити агресію.

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