Жерар Депардьє затриманий у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві

Французький актор Жерар Депардьє був затриманий у Парижі за звинуваченням у сексуальному насильстві і допитується за заявами двох жінок, які стверджують, що він торкався їх під час зйомок у 2014 і 2021 роках.