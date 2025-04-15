У Парижі водій відмовився зупинитися на вимогу поліції, спровокувавши погоню. В результаті зіткнення з поліцейськими машинами постраждали 11 людей, включаючи 8 офіцерів.
Президент Франції заявив, що путін не зацікавлений у мирі та планує посилити бойові дії. Макрон наголосив на необхідності змусити росію припинити війну та почати переговори на умовах міжнародного права.
Депутат від партії Макрона вніс законопроєкт про заборону пакування води у пластикові пляшки об'ємом менше 0,5 літра. Ініціативу підтримали екоактивісти, але деякі громадяни бачать у цьому незручності.
У департаменті Мерет-і-Мозель у Франції сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Розпочато пошуки пілотів, про людські жертви не повідомляється, причини аварії з'ясовуються.
Пожежа, що спалахнула на шпилі Руанського собору у Франції, повністю ліквідована, серйозних пошкоджень не зафіксовано.
Ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, за прогнозами, стане провідною політичною силою у Франції, але не отримає абсолютної більшості.
Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.
Президент Франції Еммануель Макрон особисто відвідає глобальний мирний саміт у Швейцарії через півтора тижні, щоб розширити політичну і дипломатичну підтримку України Францією.
Чоловік з ножем напав на кількох людей у ліонському метро і поранив їх, перш ніж був затриманий поліцією.
Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі насильства через реформу виборчого законодавства.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських союзників бути переконливими і надійними у стримуванні Росії від продовження наступу в Україні, попередивши, що Європа повинна бути готовою діяти і захищати мир, якщо Росія загрожуватиме її інтересам і безпеці.
Затриманий відкрив стрілянину в поліцейській дільниці Парижа, важко поранивши двох офіцерів після того, як вихопив табельну зброю під час обшуку, а потім був поранений сам.
Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до посилення стратегічної координації та партнерства між Китаєм та ЄС на тлі суперечок.
Колишній президент США Дональд Трамп був оштрафований на 9 000 доларів за неодноразове порушення наказу, що забороняє йому робити публічні заяви про свідків і присяжних у кримінальному процесі проти нього в Нью-Йорку.
Французький актор Жерар Депардьє був затриманий у Парижі за звинуваченням у сексуальному насильстві і допитується за заявами двох жінок, які стверджують, що він торкався їх під час зйомок у 2014 і 2021 роках.
Українські пілоти проходять навчання з ведення повітряного бою на авіабазі у Франції, щоб підготуватися до експлуатації винищувачів F-16, які, як очікується, прибудуть в Україну цього літа.
Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням про допомогу в досягненні олімпійського перемир'я під час майбутнього візиту Сі до Парижа на початку травня.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зробить "усе можливе" для досягнення олімпійського перемир'я під час Олімпіади 2024 року в Парижі на тлі війни росії проти України, і розкрив плани щодо перенесення церемонії відкриття на стадіон "Стад де Франс", якщо виникнуть загрози безпеці.
росія викликала посла Франції через "неприйнятні" коментарі міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне про те, що Париж більше не зацікавлений у переговорах з москвою.
70 кг канабісу знайшли в будинку Джаміли Хабсаві, мера французького міста Аваллон, під час обшуку, проведеного жандармами в рамках операції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Зеленський вважає, що путін може розпочати наземну операцію в неядерних країнах, таких як Молдова або країни Балтії, щоб дестабілізувати їх і посилити свої позиції на переговорах.
Україна має "живий" план шляху до справедливого миру, який передбачає проведення навесні цього року в Швейцарії інавгураційного мирного саміту з лідерами цивілізованих держав для вироблення рішучих кроків щодо припинення війни з росією.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що обстріл Одеси під час візиту до міста іноземної делегації свідчить про неадекватність дій російського лідера володимира путіна.
Зеленський вважає, що Макрон змінив свою позицію щодо "неминучої поразки росії", тому що путін обдурив його особисто. Макрон зрозумів, що захист України означає захист Франції та Європи.
Для путіна перемир'я було б способом перевести подих і відновити боєздатність своєї армії, а не справжніми переговорами, заявив Зеленський, коментуючи пропозицію Папи Римського про переговори.
Зеленський прямо не відповів на запитання про можливість отримання Україною німецьких крилатих ракет "Таурус", запропонувавши запитати про це Шольца.
Президент Зеленський заявив, що 90% європейських лідерів підтримують Україну, хоч деякі суспільства і мають різні думки, а прем'єр-міністр Угорщини Орбан іноді грає в небезпечну гру.
Четверо альпіністів загинули і троє отримали поранення в результаті сходження лавини на гірському масиві Пюї-де-Дом у французьких Альпах.
Франція обіцяє виділити до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні у 2024 році в рамках нової угоди про безпеку, підписаної Макроном і Зеленським.
Франція та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі президентів Зеленського та Макрона в Парижі.