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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10612 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 10906 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 10939 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32443 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162602 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140130 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142879 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136495 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136455 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196787 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10582 перегляди

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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У Парижі влаштували погоню через відмову водія зупинитися: постраждали 8 поліцейських

У Парижі водій відмовився зупинитися на вимогу поліції, спровокувавши погоню. В результаті зіткнення з поліцейськими машинами постраждали 11 людей, включаючи 8 офіцерів.

Новини Світу • 22 березня, 10:14 • 18404 перегляди

путін не зацікавлений у мирі і не готовий до переговорів - Макрон

Президент Франції заявив, що путін не зацікавлений у мирі та планує посилити бойові дії. Макрон наголосив на необхідності змусити росію припинити війну та почати переговори на умовах міжнародного права.

Війна • 17 листопада, 22:58 • 68892 перегляди

У Франції пропонують заборонити пластикові пляшки до 0,5 л

Депутат від партії Макрона вніс законопроєкт про заборону пакування води у пластикові пляшки об'ємом менше 0,5 літра. Ініціативу підтримали екоактивісти, але деякі громадяни бачать у цьому незручності.

Новини Світу • 15 жовтня, 15:51 • 14777 перегляди

У Франції розбились два військові літаки Mirage, тривають пошуки пілотів

У департаменті Мерет-і-Мозель у Франції сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Розпочато пошуки пілотів, про людські жертви не повідомляється, причини аварії з'ясовуються.

Новини Світу • 14 серпня, 12:26 • 16654 перегляди

Пожежу на шпилі Руанського собору у Франції загасили

Пожежа, що спалахнула на шпилі Руанського собору у Франції, повністю ліквідована, серйозних пошкоджень не зафіксовано.

Суспільство • 11 липня, 21:20 • 19050 перегляди

Опитування показують, що ультраправа партія Ля Пен не отримає абсолютної більшості

Ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, за прогнозами, стане провідною політичною силою у Франції, але не отримає абсолютної більшості.

Новини Світу • 5 липня, 09:11 • 15460 перегляди

Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS

Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.

Війна • 7 червня, 11:36 • 22860 перегляди

Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії

Президент Франції Еммануель Макрон особисто відвідає глобальний мирний саміт у Швейцарії через півтора тижні, щоб розширити політичну і дипломатичну підтримку України Францією.

Політика • 5 червня, 17:37 • 42602 перегляди

Чоловік із ножем напав на людей у метро у французькому Ліоні

Чоловік з ножем напав на кількох людей у ліонському метро і поранив їх, перш ніж був затриманий поліцією.

Здоров'я • 26 травня, 20:30 • 25711 перегляди

Франція запровадила надзвичайний стан у своїй заморській території — Новій Каледонії

Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі насильства через реформу виборчого законодавства.

Суспільство • 15 травня, 20:45 • 26095 перегляди

Макрон зробив нове попередження для москви

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських союзників бути переконливими і надійними у стримуванні Росії від продовження наступу в Україні, попередивши, що Європа повинна бути готовою діяти і захищати мир, якщо Росія загрожуватиме її інтересам і безпеці.

Війна • 11 травня, 11:57 • 57178 перегляди

У Парижі затриманий відкрив стрілянину в дільниці та поранив двох поліцейських

Затриманий відкрив стрілянину в поліцейській дільниці Парижа, важко поранивши двох офіцерів після того, як вихопив табельну зброю під час обшуку, а потім був поранений сам.

Суспільство • 10 травня, 00:04 • 23933 перегляди

Сі Цзіньпін закликав до посилення "стратегічної координації" між Китаєм та ЄС на тлі суперечок

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до посилення стратегічної координації та партнерства між Китаєм та ЄС на тлі суперечок.

Новини Світу • 6 травня, 11:23 • 16244 перегляди

Дональд Трамп оштрафований на 9 тисяч доларів за порушення обмеження на висловлювання

Колишній президент США Дональд Трамп був оштрафований на 9 000 доларів за неодноразове порушення наказу, що забороняє йому робити публічні заяви про свідків і присяжних у кримінальному процесі проти нього в Нью-Йорку.

Новини Світу • 30 квітня, 14:23 • 20671 перегляди

Жерар Депардьє затриманий у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві

Французький актор Жерар Депардьє був затриманий у Парижі за звинуваченням у сексуальному насильстві і допитується за заявами двох жінок, які стверджують, що він торкався їх під час зйомок у 2014 і 2021 роках.

Новини Світу • 29 квітня, 10:01 • 82838 перегляди

У Франції українські пілоти тренуються вести повітряний бій для експлуатації винищувачів F-16

Українські пілоти проходять навчання з ведення повітряного бою на авіабазі у Франції, щоб підготуватися до експлуатації винищувачів F-16, які, як очікується, прибудуть в Україну цього літа.

Війна • 25 квітня, 02:10 • 124599 перегляди

Макрон збирається попросити Сі Цзіньпіна допомогти з олімпійським перемир'ям

Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням про допомогу в досягненні олімпійського перемир'я під час майбутнього візиту Сі до Парижа на початку травня.

Війна • 15 квітня, 10:52 • 19450 перегляди

Макрон заявив, що Франція зробить "усе можливе" для досягнення олімпійського перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зробить "усе можливе" для досягнення олімпійського перемир'я під час Олімпіади 2024 року в Парижі на тлі війни росії проти України, і розкрив плани щодо перенесення церемонії відкриття на стадіон "Стад де Франс", якщо виникнуть загрози безпеці.

Війна • 15 квітня, 10:38 • 19949 перегляди

росія викликала посла Франції через "неприйнятні" коментарі французького міністра про переговори

росія викликала посла Франції через "неприйнятні" коментарі міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне про те, що Париж більше не зацікавлений у переговорах з москвою.

Війна • 12 квітня, 13:00 • 16875 перегляди

У будинку мерки французького міста знайшли 70 кг каннабісу

70 кг канабісу знайшли в будинку Джаміли Хабсаві, мера французького міста Аваллон, під час обшуку, проведеного жандармами в рамках операції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Політика • 7 квітня, 21:23 • 32647 перегляди

Зеленський вважає, що путін може спробувати провести сухопутну операцію у країнах Балтії чи Молдові

Зеленський вважає, що путін може розпочати наземну операцію в неядерних країнах, таких як Молдова або країни Балтії, щоб дестабілізувати їх і посилити свої позиції на переговорах.

Політика • 12 березня, 12:56 • 25576 перегляди

Зеленський: У нас є план шляху до справедливого миру

Україна має "живий" план шляху до справедливого миру, який передбачає проведення навесні цього року в Швейцарії інавгураційного мирного саміту з лідерами цивілізованих держав для вироблення рішучих кроків щодо припинення війни з росією.

Війна • 12 березня, 11:10 • 27420 перегляди

"Він неадекватна людина": Зеленський назвав ціль путіна у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що обстріл Одеси під час візиту до міста іноземної делегації свідчить про неадекватність дій російського лідера володимира путіна.

Війна • 12 березня, 10:15 • 25300 перегляди

Зеленський про зміну позиції Макрона: "Він зрозумів, що путін обдурив його особисто"

Зеленський вважає, що Макрон змінив свою позицію щодо "неминучої поразки росії", тому що путін обдурив його особисто. Макрон зрозумів, що захист України означає захист Франції та Європи.

Війна • 12 березня, 08:22 • 80570 перегляди

Для путіна перемир’я було б способом перевести дух - Зеленський про пропозицію Папи Римського

Для путіна перемир'я було б способом перевести подих і відновити боєздатність своєї армії, а не справжніми переговорами, заявив Зеленський, коментуючи пропозицію Папи Римського про переговори.

Війна • 12 березня, 07:45 • 65885 перегляди

"Запитання для Шольца": Зеленський не став прямо відповідати про можливість отримання ракет Taurus

Зеленський прямо не відповів на запитання про можливість отримання Україною німецьких крилатих ракет "Таурус", запропонувавши запитати про це Шольца.

Війна • 12 березня, 07:40 • 26844 перегляди

Зеленський: 90% європейських лідерів на боці України, Орбан іноді веде "дуже небезпечну гру"

Президент Зеленський заявив, що 90% європейських лідерів підтримують Україну, хоч деякі суспільства і мають різні думки, а прем'єр-міністр Угорщини Орбан іноді грає в небезпечну гру.

Війна • 12 березня, 07:25 • 28085 перегляди

Четверо людей загинули під час лавини на гірському масиві у французьких альпах

Четверо альпіністів загинули і троє отримали поранення в результаті сходження лавини на гірському масиві Пюї-де-Дом у французьких Альпах.

Новини Світу • 27 лютого, 08:56 • 23037 перегляди

Франція анонсує до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні у 2024 році

Франція обіцяє виділити до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні у 2024 році в рамках нової угоди про безпеку, підписаної Макроном і Зеленським.

Війна • 16 лютого, 19:46 • 29051 перегляди

Макрон і Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Францією та Україною

Франція та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі президентів Зеленського та Макрона в Парижі.

Політика • 16 лютого, 19:39 • 25989 перегляди