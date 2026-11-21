російську розвідку викрили у спробах впливати на протести у Франції – розслідування набуло міжнародного розголосу
Київ • УНН
Українські дослідники виявили ймовірні операції російської розвідки у Франції. Розслідування опублікували 13 мовами.
Українські OSINT- та кібердослідники викрили ймовірні спроби російської воєнної розвідки впливати на протестний рух у Франції. Спільне розслідування InformNapalm, 256 Cyber Assault Division та Ukrainian Militant привернуло увагу провідних французьких медіа й експертів з інформаційної безпеки. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, пише УНН.
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Матеріал про ймовірні операції російських агентів опублікували 13 мовами. За 10 днів після виходу розслідування його почали висвітлювати французькі телеканали, газети та радіостанції.
Зокрема, про викриття розповіли Le Parisien, BFMTV, TV5MONDE, Europe 1 та інші видання.
Французький історик і дослідник інформаційних війн Давід Колон назвав оприлюднені матеріали "винятковими документами". Його дописи про розслідування зібрали сотні тисяч переглядів.
Розслідування російського втручання триває
В InformNapalm зазначили, що французькі журналісти продовжують звертатися по додаткові матеріали та коментарі. Деякі редакції ще готують публікації й інтерв'ю.
Дослідники наголошують, що російські спецслужби намагаються використовувати внутрішні суперечності європейських країн для проведення операцій впливу.
Водночас частину результатів спільної кіберрозвідувальної роботи поки не оприлюднюють із міркувань безпеки, щоб захистити джерела інформації та методи дослідження.
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