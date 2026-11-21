У Франції в суботу, 21 листопада, відбулися нові акції протесту проти зростання вартості життя. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у демонстраціях взяли участь 82,5 тисячі людей, тоді як Студентська спілка оцінює кількість учасників у 150 тисяч. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

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Зокрема, у Парижі, за даними поліції, на вулиці вийшли 21,5 тисячі людей, а за оцінками Студентської спілки — 45 тисяч.

Нинішня акція стала шостим тижнем протестного руху, до якого долучилися профспілки, молодіжні організації та представники руху "жовтих жилетів". Водночас кількість учасників була меншою, ніж під час двох попередніх субот. Тоді влада повідомляла про понад 100 тисяч протестувальників, а організатори оцінювали їхню кількість приблизно вдвічі вище.

У Парижі демонстрація між площею Республіки та площею Нації пройшла спокійно. Однак у Марселі та Ліоні в другій половині дня виникли сутички. За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 18:00 по всій країні затримали 144 людини. Для охорони громадського порядку залучили близько 70 тисяч поліцейських і жандармів.

У Марселі дозволена демонстрація зібрала 4600 учасників за даними префектури. Частина колони відхилилася від погодженого маршруту. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого окремі особи підпалили сміттєві баки. Вогонь поширився на автомобілі, на місце прибули пожежники.

У Ліоні кілька колон намагалися пройти до центральної частини міста, попри заборону на проведення демонстрацій у значній частині центру. Правоохоронці розігнали учасників за допомогою сльозогінного газу. У Ліллі на акцію зібралися близько 5 тисяч людей.

Протести також відбуваються в межах загальноєвропейського заклику профспілок та організацій із захисту права на житло до проведення скоординованих акцій із п'ятниці до неділі.

Окремо профспілки CFDT, CGT та UNSA закликали працівників приватного сектору долучитися до загального дня страйку та мобілізації державного сектору, запланованого на 1 грудня.

Рух "жовтих жилетів", представники якого також долучилися до протестів, цього дня відзначив восьму річницю. Він виник у 2018 році на тлі невдоволення підвищенням цін на пальне.

Крім того, наступного тижня в різних містах Франції заплановані демонстрації проти насильства щодо жінок. Вони відбудуться, зокрема, у Бордо, Марселі, Нанті, Ліллі, Ліоні та Парижі.

У Німеччині тисячі людей вийшли на молодіжні протести, в одному з міст сталися заворушення