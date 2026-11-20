У Німеччині десятки тисяч людей вийшли на молодіжні протести, а у Лейпцигу почалися заворушення, передає УНН із посиланням на DW.

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20 листопада акції пройшли у різних містах, включаючи Берлін, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Бремен та Ганновер.

Найбільше протестувальників вийшли на вулиці німецької столиці: 4000 людей, за даними поліції, або близько 15 тисяч, за підрахунками організаторів. По всій країні, згідно з заявою руху Gen Z Regelt ("Покоління Z вирішує"), у протестах взяли участь близько 87 тисяч осіб.

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У Лейпцигу, де до акції протесту приєдналися близько 2500 осіб, після офіційного завершення заходу почалися заворушення. Як пише агентство dpa, багато демонстрантів попрямували до південної частини міста і почали кидати піротехніку у бік поліцейських. У відповідь правоохоронці застосували водомети.

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