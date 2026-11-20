В Германии десятки тысяч человек вышли на молодежные протесты, а в Лейпциге начались беспорядки, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

20 ноября акции прошли в разных городах, включая Берлин, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Бремен и Ганновер.

Больше всего протестующих вышли на улицы немецкой столицы: 4000 человек, по данным полиции, или около 15 тысяч, по подсчетам организаторов. По всей стране, согласно заявлению движения Gen Z Regelt ("Поколение Z решает"), в протестах приняли участие около 87 тысяч человек.

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В Лейпциге, где к акции протеста присоединились около 2500 человек, после официального завершения мероприятия начались беспорядки. Как пишет агентство dpa, многие демонстранты направились в южную часть города и начали бросать пиротехнику в сторону полицейских. В ответ правоохранители применили водометы.

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