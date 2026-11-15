В Берлине молодёжь вышла на протест против военной службы и сокращения финансирования образования — 22 задержанных

В столице Германии Берлине состоялась масштабная молодежная демонстрация "Gen Z regelt" ("Поколение Z решает"), во время которой полиция задержала 22 участника. Протестующие выступили против введения обязательной военной службы, сокращения социальных программ и недостаточного финансирования образования. Об этом сообщает n-tv со ссылкой на правоохранителей, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в демонстрации приняли участие до 1200 человек. Во время акции некоторые участники использовали пиротехнику, что стало одной из причин задержаний.

Правоохранители зарегистрировали 13 уголовных правонарушений, среди которых нападения на полицейских, сопротивление представителям власти и нарушения законодательства, регулирующего обращение со взрывчатыми веществами.

В результате столкновений двое полицейских получили ранения.

Участники акции требовали от властей Германии пересмотреть решения относительно финансирования образовательных и социальных программ. Отдельное недовольство вызвали планы по введению обязательной военной службы и неудовлетворительное состояние школьной инфраструктуры.

Организаторы протестного движения анонсировали следующую общеевропейскую молодежную акцию на 20 ноября.

Францию накрыла новая волна массовых протестов: более 100 тысяч человек вышли на улицы, в Париже полиция применила газ