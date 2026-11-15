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У Берліні молодь вийшла на протест проти військової служби та скорочення фінансування освіти – 22 затриманих

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Берліні до 1200 молодих людей протестували проти військової служби та скорочення фінансування освіти. Поранено двох поліцейських.

У Берліні молодь вийшла на протест проти військової служби та скорочення фінансування освіти – 22 затриманих

У столиці Німеччини Берліні відбулася масштабна молодіжна демонстрація "Gen Z regelt" ("Покоління Z вирішує"), під час якої поліція затримала 22 учасників. Протестувальники виступили проти запровадження обов'язкової військової служби, скорочення соціальних програм та недостатнього фінансування освіти. Про це повідомляє n-tv із посиланням на правоохоронців, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, у демонстрації взяли участь до 1200 людей. Під час акції деякі учасники використовували піротехніку, що стало однією з причин затримань.

Правоохоронці зареєстрували 13 кримінальних правопорушень, серед яких напади на поліцейських, опір представникам влади та порушення законодавства щодо поводження з вибуховими речовинами.

Унаслідок сутичок двоє поліцейських зазнали поранень.

Учасники акції вимагали від влади Німеччини переглянути рішення щодо фінансування освітніх і соціальних програм. Окреме невдоволення викликали плани запровадження обов'язкової військової служби та незадовільний стан шкільної інфраструктури.

Організатори протестного руху анонсували наступну загальноєвропейську молодіжну акцію на 20 листопада.

Францію накрила нова хвиля масових протестів: понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, у Парижі поліція застосувала газ14.11.26, 23:45 • 2118 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Школа
Мобілізація
Сутички
Німеччина
Берлін