У Берліні молодь вийшла на протест проти військової служби та скорочення фінансування освіти – 22 затриманих
Київ • УНН
У Берліні до 1200 молодих людей протестували проти військової служби та скорочення фінансування освіти. Поранено двох поліцейських.
У столиці Німеччини Берліні відбулася масштабна молодіжна демонстрація "Gen Z regelt" ("Покоління Z вирішує"), під час якої поліція затримала 22 учасників. Протестувальники виступили проти запровадження обов'язкової військової служби, скорочення соціальних програм та недостатнього фінансування освіти. Про це повідомляє n-tv із посиланням на правоохоронців, пише УНН.
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За даними поліції, у демонстрації взяли участь до 1200 людей. Під час акції деякі учасники використовували піротехніку, що стало однією з причин затримань.
Правоохоронці зареєстрували 13 кримінальних правопорушень, серед яких напади на поліцейських, опір представникам влади та порушення законодавства щодо поводження з вибуховими речовинами.
Унаслідок сутичок двоє поліцейських зазнали поранень.
Учасники акції вимагали від влади Німеччини переглянути рішення щодо фінансування освітніх і соціальних програм. Окреме невдоволення викликали плани запровадження обов'язкової військової служби та незадовільний стан шкільної інфраструктури.
Організатори протестного руху анонсували наступну загальноєвропейську молодіжну акцію на 20 листопада.
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