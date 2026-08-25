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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
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Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19352 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28129 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 11:07 • 25876 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
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25 серпня, 09:51 • 25429 перегляди
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25 серпня, 09:25 • 24760 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
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Школа

Навчальний заклад
Школа - освітній заклад з організованим навчальним простором. Більшість шкіл забезпечують початкову та середню освіту. Також бувають школи вищої чи спеціальної освіти, допочаткової (в Україні дошкільної) освіти. Спеціальні школи можуть спеціалізуватися на вивченні певної галузі знань чи мистецтва: школа економіки, музична чи театральна школа. В Україні наразі діє освітня програма “Нова українська школа”. НУШ передбачає, що діти протягом 12 років проходять початкову школу (4 роки), середню або базову школу (5 років) та профільне навчання або ліцей (3 роки).
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Як оформити дитину в садочок у 2026 році: черга, документи та пільгиPhoto

Законодавство у 2026 році передбачає значно ширші можливості для здобуття дошкільної освіти. Водночас конкретний вік прийому дитини залежить від типу закладу.

Суспільство • 25 серпня, 11:36 • 2526 перегляди
Трамп звинуватив адміністрацію Байдена у використанні шкіл як зброї проти американських цінностей

Трамп заявив, що за Байдена у школах поширювали критичну расову теорію й трансгендерну тематику. Він пообіцяв освітні зміни.

Політика • 25 серпня, 01:37 • 10324 перегляди
Ексклюзив
Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада

МОН розпочало передрук 1,2 млн знищених підручників і планує доставити їх до 1 листопада 2026 року. Збитки оцінюють у 150 млн грн.

Війна в Україні • 24 серпня, 14:10 • 35872 перегляди
На Тайвані на тлі злив зникли четверо людей, очікується тайфунVideo

Південь і схід Тайваню накрили зливи та повені, через які зникли четверо людей і закрили школи та офіси. Острів готується до тайфуну «Саудель».

Світ • 24 серпня, 07:36 • 4312 перегляди
У Швеції поліція перевіряє онлайн-мережі після вбивства дівчини внаслідок нападу з мечем у школі

18-річний нападник убив ученицю та тяжко поранив двох підлітків. Поліція перевіряє його зв’язки з онлайн-спільнотами, що пропагують насильство.

Світ • 22 серпня, 18:39 • 9833 перегляди
У Швеції молодик прийшов до школи з мачете та вбив 17-річну дівчину

У Фагерсті 18-річний нападник убив 17-річну дівчину та поранив трьох учнів. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Кримінал • 22 серпня, 14:30 • 7820 перегляди
Вбивство працівника ТЦК у Львові 21 серпня - нападнику повідомили про підозруPhoto

25-річний львів’янин завдав військовому ТЦК три удари ножем і погрожував поліцейському. Військовослужбовець помер, нападнику оголосили підозру.

Суспільство • 22 серпня, 10:10 • 44375 перегляди
Донька шойгу поширює фейки про Apple і Google у російському підручнику - Центр стратегічних комунікацій

юлія шойгу стала редакторкою підручника для російських коледжів. У ньому безпідставно звинувачують Apple і Google у тотальному стеженні.

Війна в Україні • 21 серпня, 15:30 • 8024 перегляди
У школі в Швеції стався напад з мечем, є поранені

У школі Брінелля у Фагерсті чоловік із мечем поранив кількох людей. Поліція затримала підозрюваного, за іншими даними — застрелила його.

Світ • 21 серпня, 13:36 • 4215 перегляди
режим лукашенка продає своїх громадян російській армії, а також готує до війни майбутні покоління - розвідка

Білоруський режим вербує громадян до армії РФ і готує школярів до війни. Через російські війська пройшли майже 2,9 тисячі білорусів.

Війна в Україні • 21 серпня, 12:30 • 2746 перегляди
У розвідці заявили, що кремль пропонує росіянам жити, вчитися і помирати в кредит

Навчання у провідних вишах РФ коштує до 2 млн рублів на рік. Розвідка заявила, що Кремль перекладає нестачу фінансування на студентів.

Війна в Україні • 20 серпня, 12:51 • 13824 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo

У Києві та області пошкоджено 30 будинків, школу, лікарню й дитсадок, загинули 15 людей. Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістику.

Війна в Україні • 20 серпня, 11:56 • 19213 перегляди
Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіаціюPhoto

У Києві та області внаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, понад 40 поранені. Рятувальники перевіряють завали й гасять пожежу авіацією.

Війна в Україні • 20 серпня, 08:58 • 17899 перегляди
Принц Гаррі та Меган повернуться до Великої Британії

Сассекси планують надовго оселитися у приватній резиденції за межами Лондона, зберігши житло у США та Португалії. Їхні діти почнуть навчання у британських школах у вересні.

Суспільство • 20 серпня, 08:03 • 10943 перегляди
росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, вбила 13 людей у Києві та області - Зеленський про нічну атаку рфPhotoVideo

росія атакувала Київ, Одещину й Чернігівщину балістикою, ракетами та дронами. Загинули 12 людей у столиці й одна в області, близько 40 поранені.

Війна в Україні • 20 серпня, 06:37 • 4013 перегляди
Масована атака рф на Київ: 11 загиблих і понад 30 постраждалихPhotoVideo

У Києві внаслідок масованої атаки загинули 11 людей, понад 30 постраждали. Пошкоджені будинки, школа, дитяча лікарня та склади у трьох районах.

Війна в Україні • 20 серпня, 05:13 • 4582 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo

У Києві через масовану атаку загинули 4 людини, ще 23 постраждали. Пошкоджені житлові будинки, склади, медзаклад, школа та автомобілі.

Війна в Україні • 20 серпня, 01:53 • 31155 перегляди
Атака на Київ забрала життя двох жінок, шестеро людей поранені

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули дві жінки та постраждали шестеро людей. У Солом’янському районі пошкоджено школу, людей заблоковано в укритті.

Війна в Україні • 19 серпня, 22:50 • 22204 перегляди
Рада схвалила реформу фінансування вищої освіти - закон про гранти на навчання прийнято

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10399 про нову систему фінансування вищої освіти, що запроваджує гранти. Документ передбачає перехід до принципу "гроші ходять за студентом" та набуде чинності з 2027 року.

Суспільство • 18 серпня, 12:03 • 17041 перегляди
Оцінювання учнів базової школи спростили: одна оцінка за семестрPhoto

Міністерство освіти і науки затвердило нові підходи до оцінювання учнів 5-9 класів, спростивши фіксацію результатів у журналі. Тепер за семестр виставляється одна оцінка з предмета без обов'язкового зазначення груп результатів.

Суспільство • 18 серпня, 10:23 • 3486 перегляди
Ексклюзив
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок

Психологиня розповіла, що фізична готовність є найважливішою для першокласника. Також важливі мотивація, соціалізація та навички самообслуговування.

Суспільство • 17 серпня, 09:18 • 17670 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo

У Південній Кореї через зливи та зсуви загинула одна людина, понад 130 жителів евакуювали. У провінції Південний Кьонсан випало понад 800 мм опадів, що спричинило підтоплення та пошкодження інфраструктури.

Світ • 17 серпня, 08:45 • 17206 перегляди
Сибіга закликав ЮНЕСКО посилити тиск на рф через знищення культурної спадщини України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані та закликав посилити захист культурної спадщини. Обговорили захист Києво-Печерської лаври та повернення вивезених цінностей.

Політика • 15 серпня, 17:25 • 3923 перегляди
П’ятеро людей отримали поранення під час стрілянини в університеті штату Вірджинія

Вранці 15 серпня біля гуртожитків Університету штату Вірджинія сталася стрілянина, внаслідок якої п'ятеро людей отримали поранення. Поліція розшукує кількох підозрюваних, стан одного постраждалого критичний.

Світ • 15 серпня, 15:25 • 3509 перегляди
МОЗ назвало 8 звичок які варто сформувати у дитини перед школоюPhoto

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік корисних звичок для школярів. Серед них — регулярне миття рук, гігієна ротової порожнини та контроль часу перед екранами.

Суспільство • 15 серпня, 13:23 • 3796 перегляди
Зібрані на UNITED24 гроші спрямували на техніку і генератори для садочків і профтехів у прифронтових регіонах

Кабмін виділяє 41,1 млн грн з UNITED24 на комп'ютери, меблі та генератори для освітніх закладів. Кошти розподілять між Запорізькою, Одеською та Харківською областями.

Суспільство • 14 серпня, 11:40 • 4398 перегляди
Виклики й перспективи розвитку територій - Зеленський зустрівся з представниками гірських громадVideo

Президент доручив голові уряду і відповідним міністрам розібрати з громадами спроможності місцевих бюджетів і провести логістичний аудит.

Суспільство • 13 серпня, 16:08 • 4903 перегляди
На Київщині викрили схему з роботою для чоловіків у ліцеях для відстрочок за $10 тисячPhotoVideo

Правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків вчителями у приватних ліцеях за 10 тисяч доларів для отримання відстрочки. П'ятьом організаторам повідомлено про підозру, 21 чоловік ухилявся від призову.

Суспільство • 13 серпня, 09:11 • 3334 перегляди
На Харківщині атака рф зачепила заклад освіти - сталася масштабна пожежаPhoto

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники ліквідували пожежу на даху площею 1200 кв. м, обійшлося без постраждалих.

Війна в Україні • 12 серпня, 13:04 • 3425 перегляди
В Україні оновили підходи щодо булінгу та насильства в школах - що передбачається

Міносвіти затвердило оновлені порядки реагування на булінг, запровадивши єдину комісію та чіткі терміни. Факт булінгу тепер встановлює лише суд, а заклади мають створити власні системи запобігання.

Суспільство • 12 серпня, 12:43 • 6521 перегляди