Зібрані на UNITED24 гроші спрямували на техніку і генератори для садочків і профтехів у прифронтових регіонах

Кабмін виділяє 41,1 млн грн з UNITED24 на комп'ютери, меблі та генератори для освітніх закладів. Кошти розподілять між Запорізькою, Одеською та Харківською областями.