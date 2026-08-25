Школа
Законодавство у 2026 році передбачає значно ширші можливості для здобуття дошкільної освіти. Водночас конкретний вік прийому дитини залежить від типу закладу.
Трамп заявив, що за Байдена у школах поширювали критичну расову теорію й трансгендерну тематику. Він пообіцяв освітні зміни.
МОН розпочало передрук 1,2 млн знищених підручників і планує доставити їх до 1 листопада 2026 року. Збитки оцінюють у 150 млн грн.
Південь і схід Тайваню накрили зливи та повені, через які зникли четверо людей і закрили школи та офіси. Острів готується до тайфуну «Саудель».
18-річний нападник убив ученицю та тяжко поранив двох підлітків. Поліція перевіряє його зв’язки з онлайн-спільнотами, що пропагують насильство.
У Фагерсті 18-річний нападник убив 17-річну дівчину та поранив трьох учнів. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
25-річний львів’янин завдав військовому ТЦК три удари ножем і погрожував поліцейському. Військовослужбовець помер, нападнику оголосили підозру.
юлія шойгу стала редакторкою підручника для російських коледжів. У ньому безпідставно звинувачують Apple і Google у тотальному стеженні.
У школі Брінелля у Фагерсті чоловік із мечем поранив кількох людей. Поліція затримала підозрюваного, за іншими даними — застрелила його.
Білоруський режим вербує громадян до армії РФ і готує школярів до війни. Через російські війська пройшли майже 2,9 тисячі білорусів.
Навчання у провідних вишах РФ коштує до 2 млн рублів на рік. Розвідка заявила, що Кремль перекладає нестачу фінансування на студентів.
У Києві та області пошкоджено 30 будинків, школу, лікарню й дитсадок, загинули 15 людей. Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістику.
У Києві та області внаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, понад 40 поранені. Рятувальники перевіряють завали й гасять пожежу авіацією.
Сассекси планують надовго оселитися у приватній резиденції за межами Лондона, зберігши житло у США та Португалії. Їхні діти почнуть навчання у британських школах у вересні.
росія атакувала Київ, Одещину й Чернігівщину балістикою, ракетами та дронами. Загинули 12 людей у столиці й одна в області, близько 40 поранені.
У Києві внаслідок масованої атаки загинули 11 людей, понад 30 постраждали. Пошкоджені будинки, школа, дитяча лікарня та склади у трьох районах.
У Києві через масовану атаку загинули 4 людини, ще 23 постраждали. Пошкоджені житлові будинки, склади, медзаклад, школа та автомобілі.
Унаслідок нічної атаки на Київ загинули дві жінки та постраждали шестеро людей. У Солом’янському районі пошкоджено школу, людей заблоковано в укритті.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10399 про нову систему фінансування вищої освіти, що запроваджує гранти. Документ передбачає перехід до принципу "гроші ходять за студентом" та набуде чинності з 2027 року.
Міністерство освіти і науки затвердило нові підходи до оцінювання учнів 5-9 класів, спростивши фіксацію результатів у журналі. Тепер за семестр виставляється одна оцінка з предмета без обов'язкового зазначення груп результатів.
Психологиня розповіла, що фізична готовність є найважливішою для першокласника. Також важливі мотивація, соціалізація та навички самообслуговування.
У Південній Кореї через зливи та зсуви загинула одна людина, понад 130 жителів евакуювали. У провінції Південний Кьонсан випало понад 800 мм опадів, що спричинило підтоплення та пошкодження інфраструктури.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані та закликав посилити захист культурної спадщини. Обговорили захист Києво-Печерської лаври та повернення вивезених цінностей.
Вранці 15 серпня біля гуртожитків Університету штату Вірджинія сталася стрілянина, внаслідок якої п'ятеро людей отримали поранення. Поліція розшукує кількох підозрюваних, стан одного постраждалого критичний.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік корисних звичок для школярів. Серед них — регулярне миття рук, гігієна ротової порожнини та контроль часу перед екранами.
Кабмін виділяє 41,1 млн грн з UNITED24 на комп'ютери, меблі та генератори для освітніх закладів. Кошти розподілять між Запорізькою, Одеською та Харківською областями.
Президент доручив голові уряду і відповідним міністрам розібрати з громадами спроможності місцевих бюджетів і провести логістичний аудит.
Правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків вчителями у приватних ліцеях за 10 тисяч доларів для отримання відстрочки. П'ятьом організаторам повідомлено про підозру, 21 чоловік ухилявся від призову.
У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники ліквідували пожежу на даху площею 1200 кв. м, обійшлося без постраждалих.
Міносвіти затвердило оновлені порядки реагування на булінг, запровадивши єдину комісію та чіткі терміни. Факт булінгу тепер встановлює лише суд, а заклади мають створити власні системи запобігання.