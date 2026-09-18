Сигнал тривоги не означає автоматичного скасування дистанційного уроку для школярів - КМДА

Столичні школи працюють за індивідуальними адаптивними алгоритмами, які враховують різні сценарії розвитку безпекової ситуації. Зокрема, під час дистанційного навчання повітряна тривога не означає автоматичного завершення уроку - заняття призупиняють на час, необхідний учням і педагогу, щоб перейти у безпечніше місце, після чого його можна продовжити. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє Офіційний портал Києва, передає УНН.

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У новому навчальному році київські школи працюють за індивідуальними адаптивними алгоритмами, які враховують різні сценарії розвитку безпекової ситуації. Зокрема, під час дистанційного навчання повітряна тривога не означає завершення уроку: заняття призупиняється на час, необхідний учням і педагогу, щоб переміститися в безпечніше місце, після чого урок продовжується. Такий підхід передбачений новими рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та врахований у рекомендаціях для закладів загальної середньої освіти столиці - сказав Мондриївський.

Він зазначив, що алгоритм дій залежить від того, в якому форматі навчаються діти. Під час очного уроку після сигналу "Повітряна тривога" заняття припиняється, учні разом із педагогами організовано переходять до укриття. Якщо перебування в укритті безпечне та є відповідні умови, навчання може продовжитися безпосередньо там. Якщо ж таких умов немає, діти лишаються в укритті до офіційного сигналу про відбій тривоги, а потім повертаються в класи, де продовжують уроки.

Під час дистанційного навчання дитина та педагог можуть перебувати у різних місцях, тому алгоритм інший. Якщо оголошено тривогу, всі мають перейти в безпечніше місце. На цей час онлайн-заняття призупиняється, а після переміщення та за наявності безпечних умов педагог продовжує урок. Тобто сигнал тривоги не означає автоматичного скасування всього заняття чи навчального дня, як було раніше.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам завчасно визначати кілька сценаріїв організації навчання залежно від безпекової ситуації, зокрема очний, змішаний та дистанційний формати.