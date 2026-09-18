росія перейшла до нової фази тотальної війни проти України - The Economist

росія вступила в нову фазу тотальної війни проти України. Про це йдеться у матеріалі The Economist, повідомляє УНН.

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Зазначається, що у Києві останнім часом сталися серйозні перебої в роботі громадського транспорту.

Завивання сирен та вереск додатків, що попереджають про майбутні удари, є звичайними звуками повсюди. Вибухи на автозаправних та залізничних станціях, у торгових центрах, офісах та багатоквартирних будинках є постійним фоном. Деякі повідомлення свідчать про новий відтік сімей зі столиці до безпечніших районів на захід - пише видання.

Вказується, що мешканці столиці звикли, якщо не змирилися, з викликами життя під час війни. При цьому новий етап війни чинить фізичний, психологічний, економічний і політичний тиск на Україну. При цьому наразі незрозуміло, на яке послаблення напруги українці можуть розраховувати завдяки дипломатії.

За словами джерел, знайомих із переговорами спецпредставників Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, найближчими тижнями може з’явитися пропозиція обмеженої технічної угоди. Тристоронні переговори за участю США, росії та України можуть відбутися в Абу-Дабі на початку жовтня. Але, за даними авторів, путін щонайменше до весни не погодиться на зупинку наступальних дій.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай має вплив на росію, але не тисне на неї заради миру. За його словами, Пекін політично ближчий до рф.

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