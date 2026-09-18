Війна в Україні веде світ до Третьої світової - прем’єр Чехії

Війна в Україні перетворилася на жорстоке протистояння на виснаження, а нинішній шлях веде світ до Третьої світової. Про це на Празькому оборонному саміті заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Посольство Чеської Республіки в Україні, інформує УНН.

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Політик звернув увагу, що станом на 17 вересня повномасштабна війна тривала 1666 днів - на 99 днів довше, ніж Перша світова.

Шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде просто до воріт пекла. Він веде нас до Третьої світової війни. ... Очевидно, що путін є агресором. російський правитель здійснив дещо неприйнятне - сказав Бабіш.

За його словами, Європа разом зі США повинна змусити Президента Володимира Зеленського та путіна сісти за стіл переговорів. При цьому він підкреслив, що дипломатія є не слабкістю, а єдиним шляхом уперед.

Чеський прем'єр також погодився з точкою зору Зеленського, який у виступі на минулому саміті НАТО заявив, що найбільшою загрозою для європейської безпеки є балістичні ракети, що вимагає розробки європейської системи ПРО.

"Ми підтримуємо Україну: у нас найбільше біженців на душу населення, ми сплачуємо за страхування дітей та пенсіонерів. Ми щасливі, що тут є українці", - резюмував Бабіш.

Нагадаємо

Близько 40 чеських законодавців назвали вибори до держдуми рф нелегітимними через репресії та голосування на окупованих територіях України. Вони закликали ЄС не визнавати результати й запровадити санкції.

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