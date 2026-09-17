Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу

Міністерство фінансів України має якомога швидше сформувати єдиний підхід до оподаткування лізингових платежів авіакомпаній на користь нерезидентів України. Подальша невизначеність у цьому питанні створює серйозні ризики для авіаційного бізнесу, який через різне трактування законодавства державними органами стикається з фіскальним та кримінальним тиском. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

Кримінальні справи через трактування авіалізингу як роялті

Як писав раніше УНН, Бюро економічної безпеки з 2024 року почало трактувати операції з лізингу повітряного транспорту у нерезидентів України як користування обладнанням. За версією слідства українські авіаперевізники повинні були сплачувати роялті за оренду літаків та вертольотів. На основі такого підходу БЕБ відкрило кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Роза Вітрів", Н3Operations та "Скайлайн експрес". За даними УНН, у аналогічній справі також може фігурувати ще одна авіакомпанія – "Урга".

Кримінальні справи були відкриті попри те, що майже всі авіаперевізники успішно пройшли податкові перевірки і зауваження у податківців, які стосувались лізингу, були лише до однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і вона потребує формування єдиного державного підходу.

У Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що оподаткування операцій із лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до Податкового кодексу та міжнародних договорів України. При цьому Податковий кодекс України не передбачає можливості оподаткування авіалізингу як роялті. Тому підхід Бюро до трактування авіалізингу без зміни податкового законодавства називають тиском, який може знищити цілу галузь пасажирських та транспортних перевезень. Адже, за даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, 86% авіапарку українських компаній взяті в оренду.

Саме тому питання авіалізингу було винесене на розгляд податкового комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів. За результатами першого засідання вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів.

Бізнесу потрібна правова визначеність

Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе наголошує, коли одні й ті самі господарські операції державні органи трактують по-різному, це позбавляє бізнес можливості прогнозувати податкові наслідки та нормально планувати свою діяльність.

Міністерство фінансів має якомога швидше розглянути питання оподаткування лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів і поставити крапку в різночитаннях, які сьогодні створюють серйозні ризики для авіаційного бізнесу. Коли одні й ті самі операції державні органи трактують по-різному, а наслідком такого трактування стають багатомільйонні податкові претензії та кримінальні провадження, бізнес не може нормально планувати свою діяльність. А в умовах повномасштабної війни і постійних російських ударів бізнесу й так нелегко зараз працювати в Україні - зазначив Катамадзе.

Він вважає, що напрацювання уніфікованого підходу до оподаткування авіалізингу не можна затягувати. Адже насамперед йдеться про забезпечення принципу правової визначеності, коли компанії можуть заздалегідь розуміти свої податкові зобов'язання, а не дізнаватися про нове трактування вже після виникнення претензій з боку держорганів.

Авіакомпаніям просто необхідна правова визначеність: вони повинні розуміти, які податкові зобов’язання мають виконувати. Вирішення цього питання важливе не лише для окремих перевізників. Йдеться про збереження української авіаційної галузі та створення нормальних умов для її відновлення після завершення війни - пояснив Катамадзе.

Президент Асоціації платників податків України переконаний, що до напрацювання Мінфіном єдиного підходу, який буде обовʼязковий до застосування державними органами, мають бути залучені всі сторони, зокрема й представники авіагалузі.

Сподіваюся, що Міністерство фінансів максимально швидко проведе необхідну роботу із залученням усіх сторін і сформує єдиний підхід, яким надалі керуватимуться і податкові, і правоохоронні органи. Бізнес не повинен ставати заручником суперечливого трактування законодавства державними органами. Тиск на бізнес точно не принесе позитивного результату для держави - наголосив Катамадзе.

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