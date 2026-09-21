"Не тільки заради України" - Зеленський закликав США посилити економічний тиск на росію

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати посилити економічний тиск на росію та використати наявні інструменти, щоб обмежити можливості москви продовжувати війну проти України. Про це він заявив в інтерв’ю CBC News, передає УНН.

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За словами Зеленського, Вашингтон має можливості для того, щоб суттєво послабити економічний та воєнний потенціал росії.

"Я думаю, що вони мають це зробити, передусім, не тільки заради нас," — заявив Президент.

Він наголосив, що посилення тиску на росію важливе не лише для України. На думку Зеленського, такі рішення також мають значення для американців, які від початку повномасштабного російського вторгнення підтримували Україну та демократичні цінності. Президент також зазначив, що США здатні перекрити для росії низку напрямів, які дозволяють їй зберігати спроможність вести війну.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна продовжує діалог зі Сполученими Штатами, а американська сторона вже здійснює певні кроки.

Контекст

Раніше глава держави також заявляв про необхідність посилення економічних та енергетичних санкцій проти росії, називаючи їх одним із невоєнних інструментів, за допомогою яких США можуть обмежити можливості москви фінансувати війну.

Нагадаємо

Кількома днями раніше президент США Дональд Трамп підписав закон H.R. 5334, який суттєво змінює американський санкційний режим проти росії. Якщо пояснювати простими словами, головна його особливість полягає в тому, що значну частину обмежень стає набагато складніше скасувати лише рішенням глави держави.