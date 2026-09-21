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рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили

Київ • УНН

 • 11678 перегляди

У ніч на 21 вересня рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків. ППО збила або придушила 147 БпЛА та одну "Бандероль".

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили

росія у ніч на 21 вересня запустила по Україні 172 дрони, збито або придушено 147 з них і одну "Бандероль". Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим та звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 вересня (з 18:00 20 вересня) противник атакував 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Бєлгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 1 "Бандероль"/"Дань-Т"

- повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

У Генштабі розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ протягом доби21.09.26, 07:17 • 2364 перегляди

Юлія Шрамко

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