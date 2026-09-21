$44.6651.24
ukenru
23:56 • 534 перегляди
Сікорський повідомив, скільки потужностей рф знищила Україна, та пригрозив росіянам літакамиVideo
22:57 • 4424 перегляди
Європейські розвідки попередили про можливі дії росії проти НАТО вже протягом кількох місяців
22:32 • 5848 перегляди
Вибори у держдуму, опрацьовано половину протоколів: результати та перші реакції лідерів партій
22:16 • 5264 перегляди
Умєров заявив про значний прогрес у переговорах зі США, залишилися 1-2 ключові питання – Axios
20:45 • 11700 перегляди
Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios
20:05 • 13761 перегляди
Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
18:46 • 20781 перегляди
"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку
Ексклюзив
20 вересня, 16:31 • 24081 перегляди
БПЛА рф влучив у склад "Еко-маркету" на Київщині - фоторепортажPhoto
Ексклюзив
20 вересня, 15:43 • 19722 перегляди
Астрологічний прогноз на 21-27 вересня: Сонце перейде в Терези, а тиждень завершиться повнею в Овні
20 вересня, 12:26 • 22531 перегляди
Удари рф зупинили заводи, що виробляли 90% сталі України - Financial Times
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.8м/с
57%
750мм
Популярнi новини
Майже 900 випадків сексуального насильства з боку рф - МЗС України відповіло на доповідь ООН 20 вересня, 14:27 • 7402 перегляди
Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс ГенпрокурораPhotoVideo20 вересня, 14:41 • 4972 перегляди
На прем’єра Угорщини Петера Мадяра вилили вино під час святаVideo20 вересня, 14:59 • 15396 перегляди
На фронті загинув колишній політв’язень кремля Микола Карпюк20 вересня, 16:14 • 7226 перегляди
У рф завершились вибори до держдуми: "єдина росія" і ще 4 партії долають бар’єр19:02 • 17845 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 64557 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 83248 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 58748 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 73061 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 67298 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Тейлор Свіфт
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Херсонська область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса23:06 • 842 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета22:05 • 1692 перегляди
Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі21:05 • 3310 перегляди
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 33312 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 32698 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фільм
Серіали
Fox News
Facebook

Європейські розвідки попередили про можливі дії росії проти НАТО вже протягом кількох місяців

Київ • УНН

 • 4456 перегляди

Європейські спецслужби попереджають про можливі провокації, диверсії чи обмежене вторгнення росії до країн НАТО. Балтія не бачить неминучої атаки.

Європейські розвідки попередили про можливі дії росії проти НАТО вже протягом кількох місяців

Керівники європейських розвідслужб попереджають, що росія може готувати більш рішучі дії проти країн НАТО, включно з провокаціями, диверсіями або обмеженим вторгненням. Один із керівників спецслужб припустив, що такий сценарій може реалізуватися протягом "місяців, а не років", повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка заявив, що серед можливих сценаріїв Кремля можуть бути обмежене вторгнення на територію країни НАТО, операції під чужим прапором та масштабні кампанії впливу.

Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу

– заявив Коуделка.

У Балтії не бачать ознак неминучого нападу

Водночас керівники спецслужб країн Балтії закликають не перебільшувати ризик прямого російського вторгнення. Генеральний директор Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвітс заявив, що наразі таких ознак немає.

Ми не бачимо ознак неминучого нападу

– сказав Межвітс.

За його словами, є свідчення підготовки Москви до більш рішучих дій у Європі, однак незрозуміло, чи йдеться про конкретні військові плани, чи про спробу залякати та дестабілізувати західні суспільства.

Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росії20.09.26, 07:22 • 34032 перегляди

Керівник військової розвідки та служби безпеки Швеції Томас Нільссон заявив, що російська диверсійна діяльність у Європі останнім часом посилюється. За оцінками європейських спецслужб, її цілями є скорочення підтримки України, створення розколу всередині НАТО та посилення страху серед населення європейських країн.

Розвідники також очікують подальшого посилення російських диверсій протягом найближчих місяців. Межвітс зазначив, що росія переходить від випадкових підпалів і диверсій до конкретних об'єктів, пов'язаних із підтримкою України, зокрема залізничної інфраструктури та підприємств оборонної промисловості.

Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт між НАТО та росією20.09.26, 08:43 • 7246 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Пожежі
російська пропаганда
Війна в Україні
The Guardian
Латвія
НАТО
Швеція
Європа
Україна