Європейські розвідки попередили про можливі дії росії проти НАТО вже протягом кількох місяців
Київ • УНН
Європейські спецслужби попереджають про можливі провокації, диверсії чи обмежене вторгнення росії до країн НАТО. Балтія не бачить неминучої атаки.
Керівники європейських розвідслужб попереджають, що росія може готувати більш рішучі дії проти країн НАТО, включно з провокаціями, диверсіями або обмеженим вторгненням. Один із керівників спецслужб припустив, що такий сценарій може реалізуватися протягом "місяців, а не років", повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка заявив, що серед можливих сценаріїв Кремля можуть бути обмежене вторгнення на територію країни НАТО, операції під чужим прапором та масштабні кампанії впливу.
Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу
У Балтії не бачать ознак неминучого нападу
Водночас керівники спецслужб країн Балтії закликають не перебільшувати ризик прямого російського вторгнення. Генеральний директор Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвітс заявив, що наразі таких ознак немає.
Ми не бачимо ознак неминучого нападу
За його словами, є свідчення підготовки Москви до більш рішучих дій у Європі, однак незрозуміло, чи йдеться про конкретні військові плани, чи про спробу залякати та дестабілізувати західні суспільства.
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Керівник військової розвідки та служби безпеки Швеції Томас Нільссон заявив, що російська диверсійна діяльність у Європі останнім часом посилюється. За оцінками європейських спецслужб, її цілями є скорочення підтримки України, створення розколу всередині НАТО та посилення страху серед населення європейських країн.
Розвідники також очікують подальшого посилення російських диверсій протягом найближчих місяців. Межвітс зазначив, що росія переходить від випадкових підпалів і диверсій до конкретних об'єктів, пов'язаних із підтримкою України, зокрема залізничної інфраструктури та підприємств оборонної промисловості.
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