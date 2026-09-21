Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що перебуває в "режимі прийняття рішень" щодо Ірану та анонсував серйозні події найближчим часом. Про це він сказав головному міжнародному кореспонденту Fox News Трею Інгсту, повідомляє Fox News, пише УНН.

За словами Трампа, зараз він розглядає кілька варіантів подальших дій щодо Тегерана – від укладення угоди та продовження економічного тиску до масштабної військової ескалації.

Водночас Трамп заявив, що, ймовірно, погодився б на зустріч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Хусити заявили, що не атакуватимуть кораблі США у Червоному морі

Президент США також звернувся до Тегерана з попередженням на тлі загострення ситуації.

Моє питання полягає в тому, чи і коли мені знищити всю країну. Їм краще поводитися пристойно