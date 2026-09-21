Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном
Київ • УНН
Трамп заявив, що розглядає угоду, тиск або військову ескалацію щодо Ірану. Він також допустив зустріч із Пезешкіаном.
Президент США Дональд Трамп заявив, що перебуває в "режимі прийняття рішень" щодо Ірану та анонсував серйозні події найближчим часом. Про це він сказав головному міжнародному кореспонденту Fox News Трею Інгсту, повідомляє Fox News, пише УНН.
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За словами Трампа, зараз він розглядає кілька варіантів подальших дій щодо Тегерана – від укладення угоди та продовження економічного тиску до масштабної військової ескалації.
Дуже важливі речі відбудуться в недалекому майбутньому
Трамп допустив зустріч із президентом Ірану
Водночас Трамп заявив, що, ймовірно, погодився б на зустріч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
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Президент США також звернувся до Тегерана з попередженням на тлі загострення ситуації.
Моє питання полягає в тому, чи і коли мені знищити всю країну. Їм краще поводитися пристойно
Таким чином, Трамп залишив відкритими як дипломатичний, так і військовий сценарії подальших дій США щодо Ірану.
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