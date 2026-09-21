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Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Трамп заявив, що розглядає угоду, тиск або військову ескалацію щодо Ірану. Він також допустив зустріч із Пезешкіаном.

Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що перебуває в "режимі прийняття рішень" щодо Ірану та анонсував серйозні події найближчим часом. Про це він сказав головному міжнародному кореспонденту Fox News Трею Інгсту, повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, зараз він розглядає кілька варіантів подальших дій щодо Тегерана – від укладення угоди та продовження економічного тиску до масштабної військової ескалації.

Дуже важливі речі відбудуться в недалекому майбутньому

– заявив американський президент.

Трамп допустив зустріч із президентом Ірану

Водночас Трамп заявив, що, ймовірно, погодився б на зустріч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Президент США також звернувся до Тегерана з попередженням на тлі загострення ситуації.

Моє питання полягає в тому, чи і коли мені знищити всю країну. Їм краще поводитися пристойно

– заявив Трамп.

Таким чином, Трамп залишив відкритими як дипломатичний, так і військовий сценарії подальших дій США щодо Ірану.

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Степан Гафтко

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Дональд Трамп
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Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Іран