Нафтогаз і MOL створять сховища пального для України в Угорщині
Київ • УНН
Нафтогаз і угорська MOL домовилися будувати сховища нафтопродуктів поблизу кордону з Україною. Потужності забезпечать український ринок.
Група Нафтогаз та MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) підписали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає УНН.
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За словами в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка, в умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів є питанням стабільності всього ринку.
Реалізація спільного проєкту в перспективі не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною
Також зазначається, що даний документ передбачає спільне опрацювання та реалізацію проєкту, потужності якого будуть призначені для забезпечення потреб українського ринку.
Нагадаємо
Угорщина планує до жовтня 2027 року повністю відмовитися від російського газу. Уряд країни також переглядає співпрацю з росією в атомній енергетиці та шукає альтернативних постачальників нафти.