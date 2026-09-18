Угорщина планує повністю відмовитися від російського газу

Угорщина планує до жовтня 2027 року повністю відмовитися від російського газу. Уряд також переглядає співпрацю з росією в атомній енергетиці та шукає альтернативних постачальників нафти. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на угорського міністра економіки Іштван Капітані, пише УНН.

Деталі

Капітані заявив, що Угорщина має достатньо трубопровідних сполучень, щоб отримувати газ з інших джерел за конкурентними цінами. Уряд також переглядає очолюване росією розширення єдиної угорської атомної електростанції та веде переговори з постачальниками, щоб диверсифікувати поставки сирої нафти та зменшити залежність від росії.

Якщо ситуація розвиватиметься так, як це зараз виглядає, постачання газу до Угорщини може і буде забезпечене з інших джерел" до жовтня 2027 року - заявив Капітані, посилаючись на дату, коли країни-члени ЄС мають припинити імпорт природного газу з росії.

Як зазначає видання, ці заяви свідчать про готовність прем’єр-міністра Петера Мадяра відійти від підходу Орбана у відносинах із росією. Протягом 16 років правління, яке завершилося після квітневих виборів, Орбан посилював енергетичну залежність Угорщини від москви, навіть коли інші країни ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році почали відмовлятися від власної залежності.

Угорщина переглядає російський проєкт АЕС

Рішення уряду Орбана у 2014 році скасувати міжнародний тендер на розширення атомної електростанції "Пакш" і передати контракт російській корпорації "Росатом" широко розглядалося як ключовий елемент зміни та подальшого зближення відносин країни з росією.

Капітані заявив, що проєкт, реалізація якого відстає від графіка на кілька років, також переглядається. До кінця року має бути ухвалено рішення, чи взагалі потрібне розширення електростанції потужністю 2000 мегават.

Він зазначив, що технологічний прогрес може дозволити Угорщині продовжити термін експлуатації чотирьох нинішніх ядерних блоків, який інакше спливає у 2032 році, ще на 20 років.

Перегляд ще триває, ми завершимо його до кінця року, і тоді ухвалимо рішення, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки в її енергетичному балансі - сказав Капітані.

За його словами, перевірка проводиться "неупереджено та абсолютно об’єктивно".

Окрім диверсифікації джерел енергії, Угорщина також прагне скоротити імпорт, особливо електроенергії. Серед планів — збільшення потужностей для зберігання енергії та відкриття країни для масштабних інвестицій у вітроенергетику.

Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters