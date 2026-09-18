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Венгрия планирует полностью отказаться от российского газа

Киев • УНН

 • 3192 просмотра

Венгрия стремится к октябрю 2027 года заменить российский газ и диверсифицировать поставки нефти. Также пересматривается проект АЭС «Пакш».

Венгрия планирует полностью отказаться от российского газа

Венгрия планирует к октябрю 2027 года полностью отказаться от российского газа. Правительство также пересматривает сотрудничество с россией в атомной энергетике и ищет альтернативных поставщиков нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на венгерского министра экономики Иштвана Капитани, пишет УНН.

Детали

Капитани заявил, что Венгрия имеет достаточно трубопроводных соединений, чтобы получать газ из других источников по конкурентным ценам. Правительство также пересматривает возглавляемое россией расширение единственной венгерской атомной электростанции и ведет переговоры с поставщиками, чтобы диверсифицировать поставки сырой нефти и уменьшить зависимость от россии.

Если ситуация будет развиваться так, как это сейчас выглядит, поставки газа в Венгрию могут и будут обеспечены из других источников" к октябрю 2027 года

- заявил Капитани, ссылаясь на дату, когда страны — члены ЕС должны прекратить импорт природного газа из россии.

Как отмечает издание, эти заявления свидетельствуют о готовности премьер-министра Петера Мадяра отойти от подхода Орбана в отношениях с россией. В течение 16 лет правления, которое завершилось после апрельских выборов, Орбан усиливал энергетическую зависимость Венгрии от москвы, даже когда другие страны ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году начали отказываться от собственной зависимости.

Венгрия пересматривает российский проект АЭС

Решение правительства Орбана в 2014 году отменить международный тендер на расширение атомной электростанции "Пакш" и передать контракт российской корпорации "Росатом" широко рассматривалось как ключевой элемент изменения и последующего сближения отношений страны с россией.

Капитани заявил, что проект, реализация которого отстает от графика на несколько лет, также пересматривается. До конца года должно быть принято решение о том, необходимо ли вообще расширение электростанции мощностью 2000 мегаватт.

Он отметил, что технологический прогресс может позволить Венгрии продлить срок эксплуатации четырех действующих ядерных блоков, который в противном случае истекает в 2032 году, еще на 20 лет.

Пересмотр еще продолжается, мы завершим его до конца года, и тогда примем решение, нужны ли Венгрии дополнительные ядерные блоки в ее энергетическом балансе

- сказал Капитани.

По его словам, проверка проводится "беспристрастно и абсолютно объективно".

Помимо диверсификации источников энергии, Венгрия также стремится сократить импорт, особенно электроэнергии. Среди планов — увеличение мощностей для хранения энергии и открытие страны для масштабных инвестиций в ветроэнергетику.

Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии по поводу замороженных активов рф - Reuters09.09.26, 14:44 • 22336 просмотров

Ольга Розгон

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