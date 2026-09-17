В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие

Кабинет министров определил порядок работы железнодорожного транспорта во время желтого и красного уровней воздушной тревоги. В частности, при желтом уровне движение поездов, посадка и высадка пассажиров разрешаются, тогда как в случае красного уровня посадка и высадка прекращаются, а пассажиры и работники должны проследовать в укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление правительства №1129 от 15 сентября.

Детали

Согласно постановлению, в период военного положения при установлении желтого уровня угрозы средств воздушного нападения разрешаются движение, прием и отправление поездов, другие технологические процессы работы железнодорожного транспорта, а также посадка и высадка пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и пассажирских платформах.

Нахождение пассажиров и других посетителей на вокзалах, железнодорожных станциях и пассажирских платформах во время желтого уровня опасности осуществляется по усмотрению самих пассажиров при условии их информирования об установленном уровне угрозы средств воздушного нападения и о месте расположения ближайших объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

В случае установления красного уровня опасности посадка и высадка пассажиров на вокзалах прекращается, пассажиры, другие посетители и работники железнодорожного транспорта перемещаются к ближайшим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Отмечается, что прием, отправление и пропуск поездов осуществляются в установленном «Укрзализныцей» порядке с учетом требований безопасности движения, оперативной обстановки и необходимости обеспечения непрерывности процесса перевозок.

«Украинская железная дорога» принимает меры для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, в частности осуществляет рассредоточение пассажиропотоков и подвижного состава для недопущения их скопления во время угрозы средств воздушного нападения, ограничивает или временно прекращает движение поездов и перемещает пассажиров, других посетителей и работников железнодорожного транспорта к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты или в другие места, удаленные от инфраструктуры железнодорожного транспорта и/или подвижного состава, исходя из оперативной обстановки и ситуации с безопасностью», — говорится в постановлении.

Правительство рекомендовало «Укрзализныце» в двухнедельный срок:

утвердить порядок действий работников железнодорожного транспорта в случае установления желтого или красного уровня угрозы средств воздушного нападения;

утвердить рекомендации относительно действий пассажиров и особенностей работы вокзалов, железнодорожных станций в случае установления желтого или красного уровня угрозы средств воздушного нападения и разместить их на вокзалах, железнодорожных станциях, веб-сайте УЗ и другим приемлемым способом.

Также «Укрзализныце» рекомендовано обеспечить информирование пассажиров и других посетителей на вокзалах, железнодорожных станциях посредством громкоговорящей связи, информационных табло, веб-сайта и мобильных приложений об установлении и изменении уровня угрозы средств воздушного нападения, о рекомендациях относительно действий пассажиров в случае установления желтого или красного уровня угрозы средств воздушного нападения, о местах расположения и маршрутах следования к ближайшим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Кроме того, УЗ поручено обеспечить дополнительными средствами индивидуальной защиты (защитными жилетами и шлемами) составителей и осмотрщиков поездов, машинистов, проводников/стюардов.

Министерству по восстановлению, инфраструктуре и транспорту совместно с ГСЧС с целью доведения до мониторингового центра информации об установленном уровне угрозы средств воздушного нападения, в частности в автоматизированном режиме, проработать вопрос приобретения соответствующего оборудования для автоматизированного рабочего места общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения в мониторинговом центре, организации его подключения и установки на автоматизированном рабочем месте общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения в мониторинговом центре для получения информации об установленном уровне угрозы средств воздушного нападения.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить охрану общественного порядка и безопасность пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и пассажирских платформах, работающих круглосуточно, в том числе во время комендантского часа.

Обладминистрациям и КГГА поручено согласовать вопросы работы городского пассажирского транспорта с графиком движения поездов, в частности в ночное время, и обеспечить беспрепятственное следование пассажиров к/из вокзалов, железнодорожных станций во время комендантского часа на основании проездных документов.

Национальной полиции поручено обеспечить дополнительное патрулирование на вокзалах и станциях для обеспечения порядка и координации действий во время перемещения пассажиров, других посетителей и работников железнодорожного транспорта к ближайшим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты, а также во время посадки и высадки пассажиров в/из поездов.

Напомним

В Украине будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог.

В Киеве с 10 сентября сократили комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше, при этом график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменят.

В столице запускают 4 ночных автобусных маршрута от Центрального вокзала, которые будут курсировать во время комендантского часа — с 1:00 до 5:00.