$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 13796 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 18536 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 17442 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 38643 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 26937 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 21576 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 18268 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 30738 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
17 сентября, 14:28 • 13700 просмотра
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненыхVideo
17 сентября, 14:07 • 11914 просмотра
До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
87%
748мм
Популярные новости
россияне ударили по торговому центру в Запорожье — вспыхнул масштабный пожарVideo17 сентября, 20:38 • 2770 просмотра
Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии17 сентября, 21:04 • 5282 просмотра
Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание17 сентября, 21:35 • 4464 просмотра
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ17 сентября, 22:07 • 7022 просмотра
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 6252 просмотра
публикации
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 30333 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 38636 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 30733 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 36967 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
17 сентября, 07:57 • 53111 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 55695 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 59307 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 52885 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 51409 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 55283 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие

Киев • УНН

 • 38643 просмотра

При желтом уровне поезда и посадка пассажиров разрешены. При красном уровне посадку прекращают, а людей переводят в укрытие.

В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие

Кабинет министров определил порядок работы железнодорожного транспорта во время желтого и красного уровней воздушной тревоги. В частности, при желтом уровне движение поездов, посадка и высадка пассажиров разрешаются, тогда как в случае красного уровня посадка и высадка прекращаются, а пассажиры и работники должны проследовать в укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление правительства №1129 от 15 сентября. 

Детали 

Согласно постановлению, в период военного положения при установлении желтого уровня угрозы средств воздушного нападения разрешаются движение, прием и отправление поездов, другие технологические процессы работы железнодорожного транспорта, а также посадка и высадка пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и пассажирских платформах. 

Нахождение пассажиров и других посетителей на вокзалах, железнодорожных станциях и пассажирских платформах во время желтого уровня опасности осуществляется по усмотрению самих пассажиров при условии их информирования об установленном уровне угрозы средств воздушного нападения и о месте расположения ближайших объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. 

В случае установления красного уровня опасности посадка и высадка пассажиров на вокзалах прекращается, пассажиры, другие посетители и работники железнодорожного транспорта перемещаются к ближайшим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты. 

Отмечается, что прием, отправление и пропуск поездов осуществляются в установленном «Укрзализныцей» порядке с учетом требований безопасности движения, оперативной обстановки и необходимости обеспечения непрерывности процесса перевозок.

«Украинская железная дорога» принимает меры для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, в частности осуществляет рассредоточение пассажиропотоков и подвижного состава для недопущения их скопления во время угрозы средств воздушного нападения, ограничивает или временно прекращает движение поездов и перемещает пассажиров, других посетителей и работников железнодорожного транспорта к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты или в другие места, удаленные от инфраструктуры железнодорожного транспорта и/или подвижного состава, исходя из оперативной обстановки и ситуации с безопасностью», — говорится в постановлении. 

Правительство рекомендовало «Укрзализныце» в двухнедельный срок: 

  • утвердить порядок действий работников железнодорожного транспорта в случае установления желтого или красного уровня угрозы средств воздушного нападения;
    • утвердить рекомендации относительно действий пассажиров и особенностей работы вокзалов, железнодорожных станций в случае установления желтого или красного уровня угрозы средств воздушного нападения и разместить их на вокзалах, железнодорожных станциях, веб-сайте УЗ и другим приемлемым способом. 

      Также «Укрзализныце» рекомендовано обеспечить информирование пассажиров и других посетителей на вокзалах, железнодорожных станциях посредством громкоговорящей связи, информационных табло, веб-сайта и мобильных приложений об установлении и изменении уровня угрозы средств воздушного нападения, о рекомендациях относительно действий пассажиров в случае установления желтого или красного уровня угрозы средств воздушного нападения, о местах расположения и маршрутах следования к ближайшим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты. 

      Кроме того, УЗ поручено обеспечить дополнительными средствами индивидуальной защиты (защитными жилетами и шлемами) составителей и осмотрщиков поездов, машинистов, проводников/стюардов.

      Министерству по восстановлению, инфраструктуре и транспорту совместно с ГСЧС с целью доведения до мониторингового центра информации об установленном уровне угрозы средств воздушного нападения, в частности в автоматизированном режиме, проработать вопрос приобретения соответствующего оборудования для автоматизированного рабочего места общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения в мониторинговом центре, организации его подключения и установки на автоматизированном рабочем месте общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения в мониторинговом центре для получения информации об установленном уровне угрозы средств воздушного нападения.

      Министерству внутренних дел поручено обеспечить охрану общественного порядка и безопасность пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и пассажирских платформах, работающих круглосуточно, в том числе во время комендантского часа.

      Обладминистрациям и КГГА поручено согласовать вопросы работы городского пассажирского транспорта с графиком движения поездов, в частности в ночное время, и обеспечить беспрепятственное следование пассажиров к/из вокзалов, железнодорожных станций во время комендантского часа на основании проездных документов. 

      Национальной полиции поручено обеспечить дополнительное патрулирование на вокзалах и станциях для обеспечения порядка и координации действий во время перемещения пассажиров, других посетителей и работников железнодорожного транспорта к ближайшим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты, а также во время посадки и высадки пассажиров в/из поездов. 

      Напомним 

      В Украине будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог.  

      В Киеве с 10 сентября сократили комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше, при этом график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменят. 

      В столице запускают 4 ночных автобусных маршрута от Центрального вокзала, которые будут курсировать во время комендантского часа — с 1:00 до 5:00.  

      Павел Башинский

      ОбществоВойна в Украинепубликации
      Эвакуация
      Воздушная тревога
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Отключение света
      Национальная полиция Украины
      Украинская железная дорога
      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
      Министерство внутренних дел Украины
      Киев