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У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Із 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працюватиме на годину довше.

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працюватиме на годину довше, водночас графік ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН. 

Рада оборони Києва ухвалила сьогодні рішення відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці. Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 01 години до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня. Відповідно графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину

- написав Кличко.

Він додав, що графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

Мер також нагадав, що за рішеннями Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години дозволено вже з 3 вересня.

Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусні маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

Нагадаємо

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Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ