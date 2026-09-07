У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту
Київ • УНН
Із 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працюватиме на годину довше.
У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працюватиме на годину довше, водночас графік ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Рада оборони Києва ухвалила сьогодні рішення відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці. Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 01 години до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня. Відповідно графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину
Він додав, що графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.
Мер також нагадав, що за рішеннями Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години дозволено вже з 3 вересня.
Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусні маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив зміни, які адаптують роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російського терору. Зокрема, розділяються сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки на жовтий та червоний, а у Києві пропонується переглянути час комендантської години та руху метро.