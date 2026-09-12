У Німеччині одного з підозрюваних у диверсії в аеропорту Лейпцига пов’язали з гру рф

Німецькі слідчі встановили двох основних підозрюваних у спробі диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле. Одного з них, громадянина росії, пов’язують із російською військовою розвідкою ГРУ. Про це повідомляє Welt am Sonntag, передає УНН.

Деталі

За даними видання, йдеться про громадянина рф Олега Л. та громадянина білорусі Андрія К. Слідство вважає, що росіянин міг відповідати за організацію та логістику операції, зокрема за забезпечення виконавця вибухівкою. Одним із ключових доказів у справі стали сліди ДНК, виявлені на елементах обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для керування безпілотниками. Збіги знайшли у правоохоронних базах Фінляндії та Литви.

Слідству наразі відомо, що Олег Л. прибув до Німеччини через Туреччину, після чого пересувався країною, а згодом вилетів із Берліна до Сербії. За інформацією німецьких спецслужб, нині він перебуває в росії.

Другого підозрюваного, Андрія К., слідчі розглядають як можливого безпосереднього виконавця. За даними ЗМІ, він прибув до Шенгенської зони через Латвію приблизно за тиждень до атаки. Чоловік наразі також залишається на волі. Слідчі також перевіряють можливий зв’язок Андрія К. із пожежею у будівельному магазині в польській Лодзі влітку 2024 року. Польські правоохоронці раніше розглядали той інцидент як можливу диверсію з російським слідом.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Інцидент стався 4 серпня. За даними слідства, безпілотник із вибухівкою цілеспрямовано полетів у бік українського транспортного літака Antonov та вдарився об його крило. На борту літака на той момент перебувало близько 25 тисяч літрів авіаційного пального. На дроні, за даними журналістського розслідування, могло бути близько 1,8 кг вибухівки Semtex. Вибуху вдалося уникнути, ймовірно, через те, що під час удару від'єднався детонатор.

Слідчі вважають, що в операції могли використовувати щонайменше кілька безпілотників. Один із них, за версією правоохоронців, також міг бути причетний до пошкодження вантажного літака DHL.

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за підозрою у спробі спричинити вибух та небезпечному втручанні в роботу повітряного транспорту.

Реакція Німеччини

На початку вересня уряд Німеччини офіційно заявив, що вважає росію відповідальною за спробу диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що операція нібито готувалася в росії протягом кількох місяців, а масштабної катастрофи та людських жертв вдалося уникнути лише завдяки випадковості. У відповідь Берлін оголосив про низку дипломатичних та політичних заходів проти рф, зокрема закриття російських установ та посилення тиску в межах санкційної політики.

москва звинувачення відкинула.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу.