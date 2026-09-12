Україна прагне запустити першу систему Freyja до кінця грудня - Зеленський

Україна прагне до кінця грудня отримати першу готову систему спільної європейської антибалістичної програми Freyja, перевірити її роботу та після цього запустити виробництво. Про це заявив президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, пише УНН.

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Наша система українська, європейська, панʼєвропейська. Ми називаємо її Freyja. Це великий експеримент, але реальний. За останні кілька тижнів ми можемо підтвердити і бути впевнені, що ця система буде реалізована в Україні. Мета - до кінця грудня мати першу систему і перевірити, як вона працює і потім запустити виробництво. Але технічно це дуже складно, бо компанії, які залучені - це компанії з 10 країн - зазначив президент.

Він наголосив, що робота буде йти швидко, адже Україна не має багато часу.

Головна частина цієї системи - це пускова установка та ракети. Ми маємо їх українського виробництва - сказав Володимир Зеленський.

Додамо

Раніше президент Володимир Зеленський https://unn.ua/news/ukraina-ta-partnery-uzghodyly-konkretni-kroky-dlia-realizatsii-antybalistychnoi-prohramy-freyja-zelenskyi разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів, присвячену реалізації антибалістичної програми Freyja. У зустрічі взяли участь керівники оборонних компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Сторони узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму.

Що таке Freyja

Freyja — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.