Ексміністр армії США назвав технології шансом України здолати рф

У веденні війни росії проти України настав переломний момент, і технологічна перевага дасть Україні шанс здолати рф. Про це заявив колишній міністр армії США Ден Дрісколл, повідомляє УНН із посиланням на CBS News.

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За словами Дрісколла, ведення війни зараз проходить через переломний етап: навіть найпотужніші армії світу не встигають за темпом і масштабом інновацій, які диктує сучасне поле бою.

Україна матиме неймовірну можливість випередити росіян, перевершити їх в інноваціях і налагодити партнерства так, щоб розгромити їх - сказав Дрісколл.

Він підкреслив, що українська система DELTA об'єднує інформацію з радарів, сенсорів та даних військовослужбовців, дозволяючи командуванню отримувати повнішу картину поля бою. За його словами, "платформа перевершує будь-яку технологію, якою наразі володіють американські військові".

Нагадаємо

Канада планує передавати Україні третину всіх безпілотників, які вироблятимуться в країні, на тлі масштабного розширення канадського виробництва дронів.

У США побоюються передавати Україні технологію Patriot через можливе її потрапляння до рф