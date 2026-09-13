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Ексміністр армії США назвав технології шансом України здолати рф

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Ден Дрісколл заявив, що інновації можуть дати Україні перевагу над росією. Він назвав DELTA сильнішою за технології армії США.

Ексміністр армії США назвав технології шансом України здолати рф

У веденні війни росії проти України настав переломний момент, і технологічна перевага дасть Україні шанс здолати рф. Про це заявив колишній міністр армії США Ден Дрісколл, повідомляє УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

За словами Дрісколла, ведення війни зараз проходить через переломний етап: навіть найпотужніші армії світу не встигають за темпом і масштабом інновацій, які диктує сучасне поле бою. 

Україна матиме неймовірну можливість випередити росіян, перевершити їх в інноваціях і налагодити партнерства так, щоб розгромити їх

- сказав Дрісколл.

Він підкреслив, що українська система DELTA об'єднує інформацію з радарів, сенсорів та даних військовослужбовців, дозволяючи командуванню отримувати повнішу картину поля бою. За його словами, "платформа перевершує будь-яку технологію, якою наразі володіють американські військові".

Нагадаємо

Канада планує передавати Україні третину всіх безпілотників, які вироблятимуться в країні, на тлі масштабного розширення канадського виробництва дронів.

У США побоюються передавати Україні технологію Patriot через можливе її потрапляння до рф 11.08.26, 09:57 • 4591 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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