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Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі

Київ • УНН

 • 3022 перегляди

17 вересня "Укрнафта" та SOCAR двічі підвищили ціни на пальне. Експерт допускає подорожчання до 115–120 грн, але дефіциту не прогнозує.

Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі

17 вересня великі мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на пальне. "Укрнафта" та SOCAR двічі за день переглядали вартість бензину й дизеля. Водночас, за словами економіста, члена Економічного дискусійного клубу Ігоря Гарбарука, за несприятливого розвитку ситуації вартість пального може наблизитися навіть до 115-120 гривень за літр, однак дефіциту він не очікує. Про це він розповів у інтерв’ю спеціально для УНН.

Які марки вдруге за день підняли ціну на пальне

Найбільше змін протягом дня було в "Укрнафті". Вранці компанія збільшила ціни на всі види бензину та дизельного пального на 1 гривню за літр, а після обіду ще на 2 гривні. Відповідно, літр А-95 у мережі тепер коштує 86,90 гривень, а за дизельне пальне треба викласти 97,90 гривень.

Двічі за сьогодні також переглядали цінники у SOCAR. Зокрема, після обіду звичайний А-95 подорожчав ще на 2 гривні і тепер коштує 93,90 гривень за літр. Ціна NANO 95 тепер становить 96,90 гривень за літр.

У WOG та OKKO зміни відбулися вранці. Після цього протягом дня мережі залишили ціни без додаткового підвищення.

Скільки тепер коштують бензин, дизель і газ

"Укрнафта":

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн;
    • Бензин А-95: 86,90 грн;
      • Бензин А-92: 84,90 грн;
        • ДП (Energy): 99,90 грн;
          • ДП: 97,90 грн;
            • Газ: 42,90 грн.

              WOG

              • Бензин 100: 99,90 грн;
                • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
                  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн;
                    • ДП Mustang: 99,90 грн;
                      • ДП Євро-5: 99,90 грн;
                        • Газ: 45,50 грн.

                          OKKO

                          • Бензин Pulls 100: 99,90 грн;
                            • Бензин Pulls 95: 94,90 грн;
                              • Бензин А-95 Євро: 91,90 грн;
                                • ДП Pulls: 99,90 грн;
                                  • ДП Євро: 99,90 грн;
                                    • Газ: 45,50 грн.

                                      SOCAR

                                      • Бензин NANO 100: 99,9 грн;
                                        • Бензин NANO 95: 96,90 грн;
                                          • Бензин А-95: 93,90 грн;
                                            • ДП NANO Extro: 99,9 грн;
                                              • ДП NANO: 99,90 грн;
                                                • Газ: 45,50 грн.

                                                  Ціни на пальне можуть зрости до 120 гривень?

                                                  За словами економіста Ігоря Гарбарука, найвідчутніше найближчим часом може здорожчати саме дизель.

                                                  Я думаю, що ціни будуть підвищуватися, тому що зараз багато непередбачуваності. Я дуже надіюся, що до 150 гривень ціна не дійде, але за достатньо поганих умов 115-120 гривень за літр цілком можливі. Таку ціну потрібно не допустити, і це можна зробити на рівні держави

                                                   - зазначив Ігор Гарбарук.

                                                  Чому в Україні зростають ціни

                                                  За словами економіста, український ринок значною мірою залежить від європейського, куди надходять імпортні нафтопродукти, тому після подорожчання сировини або готового пального закупівельна ціна для українських трейдерів також зростає, а на кінцеву вартість вже впливають закупівельна ціна, націнки та податки.

                                                  Ми будемо купувати пальне за стільки, за скільки його продають європейці, і продавати споживачам за стільки, за скільки вони зможуть його купувати. Якщо ціна на нафту піднялася, то на АЗС це теж починає відображатися досить швидко. Хтось підвищує ціну через кілька днів, хтось через тиждень або два. Це залежить від конкретного оператора

                                                  - пояснює економіст.

                                                  На швидкість зміни цін, за словами експерта, також впливають запаси пального на складах. Наприклад, якщо оператор уже має закуплений ресурс за старою ціною, то його вартість може змінюватися не одразу і саме тому, за поясненням економіста, здешевлення зазвичай відбувається повільніше, ніж подорожчання.

                                                  Підняття цін йде швидко, а зниження завжди відбувається повільніше. Якщо трейдер має запас пального, який купувався за старою ціною, то він не буде одразу продавати його дешевше. Спочатку потрібно реалізувати те, що вже було придбано

                                                  - наголошує Ігор Гарбарук.

                                                  Ігор Гарбарук зазначає, що різниця в ціні між бензином, дизелем та автогазом поступово скорочується. За його словами, водії дедалі менше можуть економити, змінюючи вид пального.

                                                  Я думаю, що ключове підвищення ціни буде саме на дизель. Люди переходили з бензину на дизель, тому що він був дешевшим, потім ціни практично зрівнялися, і почали переходити на автогаз. Коли автогаз також підтягнувся до дизеля, то стало зрозуміло, що дешевшого варіанта вже не буде

                                                  - підкреслив економіст.

                                                  Водночас експерт не прогнозує дефіциту пального в Україні. На його думку, попри можливе подорожчання, український ринок однак продовжить отримувати необхідні обсяги.

                                                  Я не думаю, що є великий ризик дефіциту пального. Українські трейдери добре вибудували цю систему ще від початку війни, тому я дуже сподіваюся, що тих черг, які були на початку війни, не буде. Так, пальне буде дорогим, але воно буде

                                                  - зазначив Ігор Гарбарук.

                                                  Що може зупинити подорожчання

                                                  Експерт вважає, що на ситуацію можна впливати не лише через зміни на світовому ринку. На його думку, держава має активніше працювати з паливним бізнесом, виробниками та аграріями, оскільки дорожче пальне згодом впливає і на собівартість інших товарів.

                                                  Державі потрібно працювати з бізнесом, з трейдерами світлих нафтопродуктів, із виробниками та аграріями. Потрібно шукати можливість коригувати цінову політику, податкове навантаження та націнки. Усі ці механізми державі давно відомі, тому зараз важливо сісти й домовлятися, щоб максимально зберегти інтереси всіх сторін

                                                   - пояснює економіст.

                                                  Водночас, саме повернення цін униз можливе за зміни ситуації, яка тисне на світовий ринок, каже експерт. Водночас він наголошує, що для українців наслідки дорожчого пального можуть бути ширшими за саму ціну на АЗС, оскільки паливо входить і у витрати на перевезення та виробництво.

                                                  Зниження цін може бути, звичайно. Але для цього потрібно нормалізувати ситуацію, яка є подразником для всього світу. Тоді ціни можуть піти вниз. Але поки що ми живемо в умовах непередбачуваності, тому швидкого завершення цього зростання я не бачу

                                                  - резюмував Ігор Гарбарук.

                                                  Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати12.09.26, 09:04 • 15768 переглядiв

                                                  Алла Кіосак

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                                                  Ігор Гарбарук
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