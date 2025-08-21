Ігор Гарбарук
Віцепрезидент «Українського міжнародного інституту відновлення», експерт ГС «Економічний дискусійний клуб».
Ігор Миколайович Гарбарук народився у 1969 році у Рівному. Закінчив Харківський державний інститут мистецтв імені І.П. Котляревського і Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України. Протягом 2011 – 2013 рр. працював в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. У 2020 -23 рр. був заступником Міністра освіти і науки України. Наразі є віцепрезидентом «Українського міжнародного інституту відновлення», експертом ГС «Економічний дискусійний клуб».