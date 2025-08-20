МОЗ озвучило тривалість хвилі підйому захворюваності на COVID і чи необхідні карантинні обмеження

Чергова хвиля підйому захворюваності на COVID-19 в Україні буде тривати до майже кінця вересня. Станом на сьогодні на території жодної з областей немає підстав для впровадження локальних карантинних заходів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.

Ми вже бачимо таку ситуацію другий рік поспіль. Минулого року була аналогічна ситуація, коли підвищений рівень захворюваності ми спостерігаємо в серпні, а не в жовтні-листопаді, як відбувалося раніше.Чергова хвиля підйому захворюваності зараз в Україні є, вона припадає на серпень. Скоріш за все буде тривати до майже кінця вересня - сказав Кузін.

Він зазначив, що в середньому кількість людей, які захворіли є суттєво меншою порівняно з минулим роком.

Якщо дивитися на основні характеристики, то ми бачимо , що в середньому кількість захворівших є суттєво меншою порівняно з минулим роком. Цього року в нас захворіло трохи більш як 8 тис., а за аналогічний період минулого року було 26 тис. захворівших від COVID-19 - повідомив Кузін.

Також він зазначив, що не спостерігається суттєве зростання кількості пацієнтів з важкими формами, або тих хто потребують госпіталізації.

Карантинні обмеження

Кузін прокоментував необхідність введення карантинних обмежень в Україні через COVID-19.

Щодо запровадження карантинних або обмежувальних заходів. Станом на сьогодні на території жодної з областей немає підстав для впровадження локальних карантинних заходів. Разом з тим починаючи з вересня на щотижневій основі починається окрема система моніторингу гострих респіраторних вірусних інфекцій, якщо в якійсь області будуть хоча б наближатися показники по всім сумарним ГРВІ до пандемічного рівня, то безумовно не виключається, що якась область може запровадити такі локальні обмежувальні заходи - пояснив Кузін

Він наголосив, що поточний підйом захворюваності не відрізняється якоюсь особливістю, не є більш суворим або складним.

COVID-19: захворюваність в Україні зросла втричі за тиждень

Зміщення підйому захворюваності саме на серпень другий рік поспіль Окрім того, Кузін зазначив, що COVID-19 дійсно суттєво змінює картину гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Скоріш за все ми будемо й надалі спостерігати такі підйоми захворюваності саме в серпні з подальшим переходом в гострі респіраторні вірусні інфекції й надалі в грип, як було торік в грудні-січні - сказав Кузін.

Ситуація з вакцинами в Україні проти COVID-19 Кузін розповів, що вакцинація донині залишається єдиним засобом захисту, особливо для тих хто пропустив щеплення.

Зараз зростає кількість українців, які не отримали щеплення, тому що воно є зараз рекомендованим. В Україні є доступна вакцина від COVID-19 для дітей від 12 років. Її в Україні близько 300 тис. є. Восени ми отримаємо ще поставку вакцин для вакцинації дітей від 6 місяців й близько 5 тис. доз вакцини буде доставлено й розвезено. Також ми очікуємо цього року поставки щонайменше 20 тис. доз вакцини від грипу - повідомив Кузін.

